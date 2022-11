Потусторонние силы и борьба за любовь при помощи интеллекта: кинопремьеры недели

В четверг, 24 ноября, в кинотеатрах выходит драма Светланы Устиновой «Время года зима» с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской о сложных взаимоотношениях матери и взрослой дочери. Также в кино можно будет посмотреть пост-хоррор «Сёстры», где героиня Ирины Старшенбаум, страдающая от домашнего насилия, обращается за помощью к потусторонним силам. Персонаж Ольги Рыжковой в фильме «Умная Маша» поборется за любовь, прокачав свои интеллектуальные способности. Среди прочих новых релизов — лента Роберта Мореско «Ламборгини: Человек-легенда» и основанный на реальных событиях драматический триллер «Нитрам».

Кадр из фильма «Умная Маша»

«Время года зима»

Полнометражный режиссёрский дебют Светланы Устиновой, которая вместе с Игорем Поплаухиным написала и сценарий к фильму, отчасти автобиографичен. В нём исследуются непростые взаимоотношения матери и дочери — их сыграли Евгения Добровольская и Юлия Снигирь.

«Картина «Время года зима» исследует тему отношений в семье, и в первую очередь она именно о поиске взаимопонимания между самыми близкими людьми», — цитирует Устинову «Бюллетень кинопрокатчика».

По сюжету Катя не может находиться в компании мамы дольше пяти минут — общение переходит в конфликт. В разгар рабочего дня девушка узнаёт, что мама не полетела на курорт и бесследно исчезла из аэропорта. Поведение родственницы больше обычного досаждает Кате, но от врача она узнаёт, что женщина тяжело больна, в чём и кроется причина её странного поведения.

Как объяснила Светлана Устинова, история сложных отношений близких родственников, в которой смешались груз детских обид, недопонимание и отсутствие диалога, меняется парадоксальным образом: неожиданная болезнь матери возрождает давно потерянную связь между героинями.

«Сёстры»

Сюжет пост-хоррора разворачивается вокруг девушки Ани (Ирина Старшенбаум), находящейся в безвыходном положении. Она страдает от побоев и неадекватного поведения мужа (Никита Ефремов). Отчаявшись спасти себя и своего сына от агрессии, героиня находит помощь у потусторонних сил, которые обещают разобраться с супругом своеобразными методами. В то же время девушку не оставляет в покое её прошлое.

«Сёстры» — это хоррор про то, что остаётся за закрытыми дверьми и за задёрнутыми занавесками. В этом смысле зрителям ещё предстоит самим решать, что пугает их больше: ужасы встречи с потусторонними силами или жестокие проявления человеческой природы», — приводит слова режиссёра Ивана Петухова портал «Российская газета».

Игровые сцены в фильме дополняют угольная анимация и элементы скринлайфа (действие происходит на экране гаджета).

«Умная Маша»

Красивая простушка Маша (Ольга Рыжкова) влюбляется в импозантного интеллигента Константина (Артём Ткаченко), но его неприлично богатая семья не намерена принимать девушку. После совместной трапезы, во время которой гордость героини оказывается задета, она решается на авантюру, чтобы вернуть расположение молодого человека, покорить его требовательных родственников, а заодно и отомстить за уязвлённое самолюбие.

В мозг Маши вживляется чип, который может помочь девушке блеснуть умом и стать ходячей энциклопедией. Однако новая пассия Константина планирует помешать её планам, да и чип может дать сбой в любой момент.

«Есть так называемый хай-концепт — чёткая оригинальная идея: хватит наращивать губы, менять носы, пора наращивать интеллект», — цитирует «Вокруг ТВ» продюсера картины и исполнителя одной из ролей Ростислава Хаита.

Фильм снимался в Подмосковье и, по словам режиссёра и сценариста Андрея Никифорова, «рождался в любви и солнце, не в мучениях».

«Ламборгини: Человек-легенда» (Lamborghini: The Man Behind the Legend)

Режиссёром и сценаристом картины выступил лауреат премий «Оскар» и BAFTA Роберт Мореско. В центре сюжета — Ферруччо Ламборгини, основатель компании по производству дорогих спортивных автомобилей. Изначально деятельность автопроизводителя ограничивалась созданием тракторов, а сам глава компании ездил на Ferrari. Однако после спора с Энцо Феррари Ламборгини задаётся целью создать лучший в мире автомобиль и обогнать конкурента.

За основу сценария Мореско взял книгу «Ферруччо Ламборгини: Официальная история», написанную сыном автопроизводителя — Тонино Ламборгини.

На главную роль претендовал Антонио Бандерас, однако из-за плотного графика не смог сняться в фильме. В итоге роль досталась американскому артисту Фрэнку Грилло. Роль Энцо Феррари должен был исполнить Алек Болдуин, но в связи с трагедией на съёмках картины «Ржавчина» ему нашли замену в лице Гэбриела Бирна.

«Нитрам» (Nitram)

Фильм Джастина Курзеля, режиссёра фильма «Кредо убийцы» и продюсера сериала «Шантарам», основан на реальных событиях, произошедших в 1996 году в австралийском городе Порт-Артур. Тогда мужчина убил 35 человек и ранил ещё 23, что стало самой массовой стрельбой в истории Австралии.

Получив сценарий от своего друга Шона Гранта, Курзель не сразу решился снять картину.

«Прочитав сценарий, я почувствовал, что должен снять по нему фильм, хоть он и навёл на меня в некотором смысле ужаса. То, что написал Шон, было настолько сильным, что я решил так: теперь я обязан снять этот фильм, — рассказал режиссёр порталу Screenhub. — Я считаю, что продолжать обсуждать эти тёмные главы (истории. — RT), — это важно. Из молчания ничего хорошего не выйдет. Думаю, что память о прошлом, даже мрачном, может иметь очень большую силу».

Сюжет психологической драмы строится вокруг парня по имени Нитрам (имя реального убийцы задом наперёд), который живёт с родителями в небольшом городке на острове Тасмания. Шаткая психика Нитрама не может справиться с потерей единственного друга. Нарастающее напряжение и одиночество героя приводят к его разрушительным действиям.

Роль Нитрама на экране воплотил Калеб Лэндри Джонс, который, будучи родом из Техаса, осваивал австралийский акцент за просмотром популярных в стране сериалов.