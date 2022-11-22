Тарантино рассказал об отношении к фильмам Marvel

«Послушайте, в детстве я как сумасшедший собирал комиксы Marvel. Если бы эти фильмы выходили, когда мне было в районе двадцати лет, я был бы чертовски счастлив и обожал бы их. Но тогда кроме них были бы и другие фильмы. Сейчас мне почти 60 лет и, нет, я не в таком восторге от них», — рассказал Тарантино.