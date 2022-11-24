Поплавская возмутилась пародией на фильм "Ирония судьбы"

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале раскритиковала пародийное шоу канала ТНТ "СамоИрония судьбы!". В пародии на "Иронию судьбы" сыграют Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Тимур Батрудинов.
"Разве это актеры? Зачем снимать эту пародию, зачем вообще переснимать идеально снятый фильм?" - возмутилась Поплавская в личном блоге.
Также телеведущая отметила, что ждет, "чем удивят" в новогоднюю ночь другие телеканалы.
В начале ноября сообщалось, что ТНТ приступил к съемкам новогодней комедии "СамоИрония судьбы!", в проекте примут участие популярные юмористы и музыканты. Знаменитые сцены из оригинального фильма Эльдара Рязанова переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов.