Поплавская возмутилась пародией на фильм "Ирония судьбы"

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале раскритиковала пародийное шоу канала ТНТ "СамоИрония судьбы!". В пародии на "Иронию судьбы" сыграют Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Тимур Батрудинов.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Разве это актеры? Зачем снимать эту пародию, зачем вообще переснимать идеально снятый фильм?" - возмутилась Поплавская в личном блоге.

Также телеведущая отметила, что ждет, "чем удивят" в новогоднюю ночь другие телеканалы.