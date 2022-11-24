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1 час назад

Поплавская возмутилась пародией на "идеально снятый" фильм "Ирония судьбы"

Газета.Ruиещё 3

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале раскритиковала пародийное шоу канала ТНТ "СамоИрония судьбы!". В пародии на "Иронию судьбы" сыграют Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Тимур Батрудинов.

Поплавская возмутилась пародией на фильм "Ирония судьбы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Разве это актеры? Зачем снимать эту пародию, зачем вообще переснимать идеально снятый фильм?" - возмутилась Поплавская в личном блоге.

Также телеведущая отметила, что ждет, "чем удивят" в новогоднюю ночь другие телеканалы.

В начале ноября сообщалось, что ТНТ приступил к съемкам новогодней комедии "СамоИрония судьбы!", в проекте примут участие популярные юмористы и музыканты. Знаменитые сцены из оригинального фильма Эльдара Рязанова переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов.

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