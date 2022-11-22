Спилберг получит почетную награду Берлинале

Режиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" на 73-м Берлинском международном кинофестивале. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении организаторов мероприятия.

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Как в нем отмечается, Спилберг будет "награжден почетным "Золотым медведем" за прижизненные достижения" в области кинематографа. В сообщении указывается, что в рамках церемонии награждения на фестивале будет представлен его последний на данный момент фильм "Фабельманы" (The Fabelmans, 2022).

75-летний Спилберг - один из самых успешных режиссеров в мире, лауреат многочисленных премий, включая "Оскар". Он также является одним из основателей кинокомпаний Amblin Entertainment и DreamWorks Pictures. Кроме того, Спилберг выступил продюсером многих телесериалов и фильмов.