Вышел сериал «САС: Неизвестные герои» от Стивена Найта

В сети вышел сериал «САС: Неизвестные герои» от создателя недавно завершившихся «Острых козырьков» Стивена Найта. Основанное на книге историка Бена Макинтайра шоу рассказывает о работе британских и французских диверсантов в Северной Африке во время Второй мировой войны. Каким получился проект — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Весной 1941 года положение Великобритании в колониях и доминионах Северной Африки было шатким. После неудач войск Муссолини в южный театр боевых действий вступила фашистская Германия — и противостояние объединенной армии грозило британцам потерей контроля над Суэцким каналом, важнейшим маршрутом снабжения. В таких мрачных обстоятельствах безбожно бухающий лейтенант Дэвид Стирлинг (Коннор Суинделлс, известный по «Половому воспитанию») вынашивает идею создания элитного, неподконтрольного никому взвода диверсантов, в который войдут самые яростные бойцы, «живущие только ради уничтожения врага или же просто всегда готовые драться с кем угодно». В военное время, самодовольно заявляет Стирлинг парочке докопавшихся до него в баре сослуживцев, «таким, как мы, позволяют проявить нашу звериную сущность».

Lenta.ru

Подмазав пару командиров, Стирлинг и его единомышленник Джок Льюис (прославившийся благодаря «Игре престолов» Алфи Аллен) получают карт-бланш на реализацию плана. Набрав 55 отбитых вояк (процедура отбора которых сводилась к вопросам вроде «со сколькими женщинами ты переспал?»), они десантируются в пустыне за линией фронта и из-за суровой песчаной бури тут же теряют больше половины взвода. Но от выполнения боевой задачи отступать, конечно же, не собираются.

«Неизвестные герои» с самого начала берут бойкий, понторезный тон повествования.

Ключевые герои входят в действие на стоп-кадрах а-ля «Большой куш», разъезжают по пустыне в стильных очках-авиаторах под AC/DC и Clash, бросаются пафосными фразами вроде «в мире без правил определенные люди становятся эмиссарами войны». Все это в перерывах между плотно сбитыми экшен-сценами, в которых вояки малым числом бесстрашно вычищают военно-воздушные базы врага. Эпичные взрывы, на которые не оборачивается самый безбашенный из всей компании лейтенант Пэдди Мэйн (Джек О’Коннелл), конечно же, идут в комплекте.

Сериал регулярно подчеркивает две вещи — что Особая воздушная служба состояла из самых бесстрашных и отбитых бойцов британской армии, и что почти все, что мы видим на экране, происходило в реальности. Для пущей убедительности Найт то и дело вставляет кадры исторической хроники: мол, именно так солдаты и гоняли на джипах по пустыне, ровно так же и выгружали пулеметы на базе. История возникновения и работы британской Специальной авиационной службы действительно безумна — как, впрочем, и многие другие эпизоды Второй мировой войны — но работой САС Найт заинтересовался как раз из-за личностей, стоящих за ее созданием.

Шоураннер «Неизвестных героев» в принципе и прославился упакованными в модную обертку сериалами о маргиналах прошлого. Совсем недавно завершились его хитовые «Острые козырьки», убедившие весь мир в том, что бирмингемские бандиты начала XX столетия разгуливали с хипстерскими прическами под Ника Кейва и Пи Джей Харви. Не менее стильным вышел и его детективный триллер «Табу» с Томом Харди в роли таинственного британского аристократа. Впрочем, попытка снять нечто подобное в антураже Второй мировой войны, представив ее главными действующими лицами сумасбродных вояк, которые не признают авторитетов, обернулось для Найта парадом кринжа и упущенных возможностей.

К сериалу было бы гораздо меньше претензий, возведи он воинственное лязганье оружием в абсолют: да, военное кино может быть вычурно стильным, прославляющим мачизм и демонстрирующим вопиющую удалую самонадеянность — и при этом оставаться увлекательным. Но у Найта косплеить тарантиновских «Бесславных ублюдков» попросту не получается. Шоураннер то ли для галочки, то ли из стыдливости перед вопиющей воинственностью собственных героев позволяет им в перерывах между вылазками проронить скупую слезу по убитым безоружным немецким инженерам и техникам, но затем опять бросает их в бой под новый рок-н-ролльный трек, не оставляя от рефлексии о войне и насилии ни следа.

Боязливо сериал относится и к собственной центральной мысли, что исход войны определяют агрессивные смельчаки с атрофированным чувством самосохранения.

Lenta.ru

Сама эта идея (пугающе тесно переплетающаяся с наивно-дилетантской гумилевской теорией пассионариев, сегодня крайне часто, к сожалению, всплывающей в информационной повестке) тем не менее преподносится как аксиома, более пристального изучения не требующая. О том, какими последствиями оборачивается приход подобных людей к почти неограниченной власти, сериал предпочитает умолчать.

Тем парадоксальнее, что Найт, сделавший карьеру на исследовании маргиналов и агрессивных отщепенцев разных эпох, отказывается обращать внимание на обратные стороны той удали, которой наделены персонажи «Неизвестных героев». В начале сериала самой обнадеживающей в этом плане фигурой кажется по-варварски жуткий ирландец Пэдди, но и его энергия, в моменты конфронтации с сослуживцами максимально гомоэротичная, так и не находит должного выхода. Оно, впрочем, и понятно — неприглядные образы войны в видеоряд под Highway To Hell так же задорно смонтировать вряд ли получится.

В целом представленные в названии проекта «неизвестные герои» на проверку оказываются довольно безликими. Кроме тройки главных персонажей, в сериале по-настоящему заметны только полковник Дадли Кларк в исполнении Доминика Уэста (и то во многом благодаря эффектному первому появлению в макияже) и французская шпионка, которую играет София Бутелла. Только вот для сюжета оба персонажа оказываются бессмысленны. Абсолютно искусственными выглядят и декорации североафриканских городов, население которых служит исключительно фоном для бравых солдат, отдыхающих после боев.

Из-за всего этого «Неизвестные герои» предстают зрелищем не просто плоским, но в своей плоскости даже архаичным и пошлым. Сериал, столь бравурно обыгрывающий ужасы Второй мировой войны, хорошо бы смотрелся на экранах телевизоров того времени — как агитационный материал, призывающий записываться на фронт добровольцем. Во времена же, когда кинематограф рождает завораживающие и ужасающие одновременно картины вроде «На Западном фронте без перемен», когда даже «Андор» демонстрирует куда большую рефлексию о партизанском насилии в вымышленной вселенной, а новостные сводки ежедневно напоминают о разрушительной и абсолютно безнаказанной силе воинственности, «Неизвестные герои» оказываются нужны телеэкрану не больше, чем их сюжету — полковник разведки в женском платье или София Бутелла без него.