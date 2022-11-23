13 крутых и незаслуженно непопулярных мультфильмов

Эти сюжетные повороты вы знаете вдоль и поперёк: прекрасная принцесса просыпается от поцелуя такого же прекрасного принца, семейка супергероев доказывает злодеям, что лучше находиться на стороне добра, юный индеец встречает коня и они вместе прорываются к светлому будущему.А знаете ли вы о девушке-пожарной, вынужденно притворявшейся парнем и отважно выполнявшей свою работу, или о том, как обычная англичанка стала оборотнем, или же о мальчике, чей музыкальный инструмент обладал немыслимой силой?Все перечисленные сюжеты достойные и классные, просто те, что упомянуты во втором абзаце, несправедливо обделены как кассовыми сборами, так и обычным вниманием зрителей. Тлум.Ру готов исправить это недоразумение, в нашей подборке вы увидите 13 непопулярных крутых мультфильмов. Расскажем о том, что именно вы в них найдёте, а читать ли синопсис и смотреть трейлеры — выбор за вами. Главное, они на любой вкус.

Фото: tlum.ru tlum.ru

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Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: стимул двигаться к цели даже тогда, когда все-все вокруг твердят, что вы белая ворона, не вписываетесь в общество и пора бы взяться за ум. Душа зовёт к музыке, кино, конструированию или узкоспециализированной сфере? Не слушайте «советчиков» и начинайте выстраивать тактику для достижения успеха. На примере того же Эрнеста всегда помните: с первого раза может не получиться, а порой даже со второго.Кстати, анонсирован полнометражный сиквел — с нетерпением ждём.

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: троп с приобретённой семьёй, которая понимает вас даже сильнее, чем кровные родственники. Единение с природой и настолько детальные лесные просторы; после просмотра захочется отправиться, что называется, потрогать траву и задуматься — куда ведёт эта жизнь и стоит ли её ценность того, чтобы подчиняться чужим указкам.

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: позитивный опыт слаженной командной работы целого скотного двора. Коровки там разные (нет, мы не про вкус, не подумайте!) и они обладают такой волей в жизни, что людям впору позавидовать. Приятная анимация и ненавязчивый юмор — как стоящий внимания бонус к непростому сюжету о плачевном состоянии фермы, которую вот-вот отберут. Это, кстати, Disney, но сильно малоизвестный.

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: во-первых, всё это 2D-анимация, которая теряет популярность сама по себе. Во-вторых, российская и современная. В-третьих, это по сказке Ханса Кристиана Андерсена. В-чертвёртых, тут главная героиня и в огонь, и в воду… Медные трубы вообще в бараний рог скрутит ради друга. Музыкальная составляющая обязательно приглянется и тем, кто основательно устал от поющих героев — каждый номер выгодно оттеняет основной сюжет. А уж какая там злодейка, ой-ой.

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: ту самую любовную историю, ну, знаете, в стиле Шрека и Фионы, когда с первой секунды возникает «фу», которому суждено трансформироваться в великое и великолепное. В мультфильме множество побочных линий, под финал всем зрителям гарантируем внутреннее напряжение, ведь предсказать, будет ли хэппи-энд — сложно. Там, кстати, хоть и история о летающих созданиях, зато трагедия шекспировского размаха. А сколько тут каверов на популярные хиты!

№ 6: «Книга жизни»

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: божественный взгляд на мирские проблемы. Не путайтесь, даже при наличии любовного треугольника здесь будет множество других составляющих. Красочное путешествие откроет другой взгляд на мексиканский праздник Мёртвых.

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: разрешение семейных конфликтов необычным способом. Строго говоря, главный герой проходит не самый приятный путь, в некотором роде даже травмирующий, через который узнаёт больше о своей семье и разбирается с собственными чувствами к близким. Мама и папа там принимают не самую привычную форму, главная изюминка в том, что Кубо не признаёт в них родителей.

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: поистине голливудский сюжет. Здесь будет всё — постоянная звезда, новая сияющая наивностью звёздочка, подставы и потайные схемы, на что ни пойдут герои, только бы оставаться на пике славы. Обещаем, не хуже «Зверополиса», а вышел мультфильм в 1997 году, настоящий старожил.

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: короткие и полные жизни истории. Случаются те, как следует из названия, с животными. Описать этот сборник иначе как «очаровательный» не хочется и не получается. Антология из трёх историй подойдёт тем, кто обожает животных и постоянно фантазирует, как же они справляются с невзгодами. Лис там, кстати, присутствует всего в одной, так что ищите и не пропускайте его выход.

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: мужество и смелость. Главная героиня упорно идёт по стопам своего отца-пожарного, не всегда делает это честными путями. Хотя вариантов у неё не остаётся — в мультфильме чётко показано стереотипное мышление, будто бы женщина не справится с типично мужской работой. Уверены? Она это и без накладных усов сделает!

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: объяснение контекста многих легендарных мемов и не только. Ведь оказывается, что дружбу может разъединить не только разное чувство юмора. Разъездинить-то, да, а скрепить? Ответ найдётся при просмотре. Уже после вам захочется отправиться на поиск затерянных сокровищ, не забывайте — понадобится карта.

Что запоминающегося вы найдёте в этой истории: душевность и праздничное настроение, которого хочется, кажется, в любой сезон. Трогательная история о дружбе почтальона-неудачника и лесника-затвориника зацепит самое суровое зрительское сердечко. Взрослые найдут в мультфильме то, что упустят дети, и это строго позитивный момент.