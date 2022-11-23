Актриса подводного фильма рассказала о сложностях съемок на глубине

«В первый день я не смогла даже просто погрузиться на дно, не всплывая… И поняла, что это не одна репетиция. У меня было всего четыре подводные репетиции для самого фильма, так что получился такой экстрим. Такие проекты всегда на грани риска, страха. И тут уже срабатывает твоя внутреннее желание, смелость, даже где-то сумасшествие – не все согласятся на такое… Это новый опыт, который переворачивает твою жизнь За три репетиции я научилась погружаться на дно. И я уже могла танцевать на дне. Мой рекорд – исполнить танцевальную партию (а не просто стоять столбиком!) с задержкой дыхания на 50-60 секунд», - рассказала она.