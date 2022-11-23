Актриса подводного фильма рассказала о сложностях съемок на глубине

Анастасия Медведева, которая исполняет роль королевы в подводном фильме «Спящая красавица», призналась, что в первый раз даже не смогла «достигнуть дна».
Артистка балета, актриса, педагог (исполняет роль королевы в подводном фильме «Спящая красавица») Анастасия Медведева в пресс-центре НСН поделилась своими ощущениями, которые испытала во время съемок на глубине.
«Я вошла в проект практически без кастинга. Поэтому все сложности свалились на меня уже в бассейне, когда я узнала, что у меня полноценная роль со всеми сменами… Но мной двигало желание подводного опыта. Я много лет наблюдала за фридайверами, для меня это были какие-то космические люди… Я думала: неужели я когда-нибудь тоже попробую. Плаваю я хорошо, но когда ныряю – всегда всплываю, как поплавок: опыта во фридайвинге у меня не было», - призналась она.
Медведева также отметила, что этот непростой опыт полностью перевернул ее жизнь.
«В первый день я не смогла даже просто погрузиться на дно, не всплывая… И поняла, что это не одна репетиция. У меня было всего четыре подводные репетиции для самого фильма, так что получился такой экстрим. Такие проекты всегда на грани риска, страха. И тут уже срабатывает твоя внутреннее желание, смелость, даже где-то сумасшествие – не все согласятся на такое… Это новый опыт, который переворачивает твою жизнь За три репетиции я научилась погружаться на дно. И я уже могла танцевать на дне. Мой рекорд – исполнить танцевальную партию (а не просто стоять столбиком!) с задержкой дыхания на 50-60 секунд», - рассказала она.
Самый эпатажный российский дизайнер, режиссер уникальных проектов под водой Яна Недзвецкая сняла фильм по мотивам знаменитого балета «Спящая Красавица» П. И. Чайковского, премьера которого состоится 23 ноября в Москве.