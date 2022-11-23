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1 час назад

Netflix поделился новым трейлером кинокартины «Белый шум» с Адамом Драйвером

runews24.ru

Премьера фильма в кинотеатрах США назначена на 25 ноября 2022 года. 30 декабря «Белый шум» выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Netflix поделился новым трейлером «Белого шума»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Фильм снят по мотивам одноимённого сатирического романа Дона Делилло, который он выпустил в 1985 году.

Netflix поделился новым трейлером кинокартины, опубликованном на официальном YouTube-канале сервиса. Также в сети появился постер фильма.

Главную роль исполнил Адам Драйвер. В «Белом шуме» расскажут о Джэке Глэдни, который работает профессором в университете Колледж-на-Холме.

Профессор полностью погружён в работу, изучая историю Адольфа Гитлера. У него есть несколько детей и жена Бабетта.

Джэк Глэдни не может найти баланс между семьёй и работой, из-за чего сильно переживает. Его жизнь меняется, когда в городе происходит железнодорожная авария. Из-за неё в воздухе появляются токсичные вещества.

Режиссёр фильма «Белый шум» – Ноа Баумбак. В фильме также снялись Грета Гервиг, Дон Чидл, Рэффи Кэссиди и другие.

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