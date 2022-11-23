Netflix поделился новым трейлером «Белого шума»

Премьера фильма в кинотеатрах США назначена на 25 ноября 2022 года. 30 декабря «Белый шум» выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
Фильм снят по мотивам одноимённого сатирического романа Дона Делилло, который он выпустил в 1985 году.
Netflix поделился новым трейлером кинокартины, опубликованном на официальном YouTube-канале сервиса. Также в сети появился постер фильма.
Главную роль исполнил Адам Драйвер. В «Белом шуме» расскажут о Джэке Глэдни, который работает профессором в университете Колледж-на-Холме.
Профессор полностью погружён в работу, изучая историю Адольфа Гитлера. У него есть несколько детей и жена Бабетта.
Джэк Глэдни не может найти баланс между семьёй и работой, из-за чего сильно переживает. Его жизнь меняется, когда в городе происходит железнодорожная авария. Из-за неё в воздухе появляются токсичные вещества.
Режиссёр фильма «Белый шум» – Ноа Баумбак. В фильме также снялись Грета Гервиг, Дон Чидл, Рэффи Кэссиди и другие.