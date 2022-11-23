Netflix поделился новым трейлером «Белого шума»

Премьера фильма в кинотеатрах США назначена на 25 ноября 2022 года. 30 декабря «Белый шум» выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Фильм снят по мотивам одноимённого сатирического романа Дона Делилло, который он выпустил в 1985 году.

Netflix поделился новым трейлером кинокартины, опубликованном на официальном YouTube-канале сервиса. Также в сети появился постер фильма.

Главную роль исполнил Адам Драйвер. В «Белом шуме» расскажут о Джэке Глэдни, который работает профессором в университете Колледж-на-Холме.

Профессор полностью погружён в работу, изучая историю Адольфа Гитлера. У него есть несколько детей и жена Бабетта.

Джэк Глэдни не может найти баланс между семьёй и работой, из-за чего сильно переживает. Его жизнь меняется, когда в городе происходит железнодорожная авария. Из-за неё в воздухе появляются токсичные вещества.