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1 час назад

Вышел трейлер фильма "Балабанов. Колокольня. Реквием"

Inc-News

Премьера фильма на больших экранах состоится 8 декабря. Также он откроет фестиваль авторского кино «Зимний» 2 декабря в Москве.

Вышел трейлер фильма "Балабанов. Колокольня. Реквием"
Фото: Inc-NewsInc-News

В Сети появился трейлер документального фильма Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием". Зрители узнают о том, как Алексей Балабанов снимал свои фильмы, кого считал своими друзьями и чему радовался.

Создание фильма началось за два года до смерти Алексея Октябриновича. "Балабанов не был публичной фигурой, <...> не пускал посторонних в личное пространство, и многих сегодня удивит расстояние, с которого велись съемки, — оно слишком близкое", — говорят создатели фильма, уточняя, что съёмки велись с одобрения главного героя и остальных участников процесса.

К 25-летию фильма "Брат" выпущен кавер-альбом с композициями, звучащими в культовой дилогии Балабанова.

Фильмы,Брат,Любовь Аркус,Алексей Балабанов,
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