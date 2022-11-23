Вышел трейлер фильма "Балабанов. Колокольня. Реквием"

Премьера фильма на больших экранах состоится 8 декабря. Также он откроет фестиваль авторского кино «Зимний» 2 декабря в Москве.
В Сети появился трейлер документального фильма Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием". Зрители узнают о том, как Алексей Балабанов снимал свои фильмы, кого считал своими друзьями и чему радовался.
Создание фильма началось за два года до смерти Алексея Октябриновича. "Балабанов не был публичной фигурой, <...> не пускал посторонних в личное пространство, и многих сегодня удивит расстояние, с которого велись съемки, — оно слишком близкое", — говорят создатели фильма, уточняя, что съёмки велись с одобрения главного героя и остальных участников процесса.
К 25-летию фильма "Брат" выпущен кавер-альбом с композициями, звучащими в культовой дилогии Балабанова.