Вышел трейлер фильма "Балабанов. Колокольня. Реквием"

В Сети появился трейлер документального фильма Любови Аркус " Балабанов . Колокольня. Реквием". Зрители узнают о том, как Алексей Балабанов снимал свои фильмы, кого считал своими друзьями и чему радовался.

Создание фильма началось за два года до смерти Алексея Октябриновича. "Балабанов не был публичной фигурой, <...> не пускал посторонних в личное пространство, и многих сегодня удивит расстояние, с которого велись съемки, — оно слишком близкое", — говорят создатели фильма, уточняя, что съёмки велись с одобрения главного героя и остальных участников процесса.