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1 час назад

Apple планирует экранизировать историю падения криптобиржи FTX

Газета.Ru

Apple планирует экранизировать книгу Майкла Льюиса про крах криптобиржи FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает Deadline. Источники издания оценивают сделку в семизначную сумму.

Apple планирует экранизировать историю падения криптобиржи FTX
Фото: Reuters/Газета.RuReuters/Газета.Ru

Отмечается, что кроме Apple на право экранизировать скандальную историю рассчитывают Amazon и Netflix. Однако шансы Apple оценивают выше, так как компания сделала самое выгодное предложение.

Американский писатель и финансовый журналист Майкл Льюис известен благодаря своим книгам "Большая игра на понижение", "Невидимая сторона" и "Человек, который изменил все". Чтобы написать книгу о Бэнкмане-Фриде, автор провел с основателем FTX шесть месяцев. 11 ноября третья по капитализации в мире криптобиржа FTX объявила о своем банкротстве. Ранее режиссер Френсис Лоуренс рассказал о работе над сценарием для экранизации игры BioShock.

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