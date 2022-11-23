Apple планирует экранизировать историю падения криптобиржи FTX

Apple планирует экранизировать книгу Майкла Льюиса про крах криптобиржи FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает Deadline. Источники издания оценивают сделку в семизначную сумму.

Отмечается, что кроме Apple на право экранизировать скандальную историю рассчитывают Amazon и Netflix . Однако шансы Apple оценивают выше, так как компания сделала самое выгодное предложение.

Американский писатель и финансовый журналист Майкл Льюис известен благодаря своим книгам "Большая игра на понижение", "Невидимая сторона" и "Человек, который изменил все". Чтобы написать книгу о Бэнкмане-Фриде, автор провел с основателем FTX шесть месяцев. 11 ноября третья по капитализации в мире криптобиржа FTX объявила о своем банкротстве. Ранее режиссер Френсис Лоуренс рассказал о работе над сценарием для экранизации игры BioShock.