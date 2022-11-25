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1 час назад

«Гарри Поттера» в России не запретят за пропаганду сатанизма

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Недавно российское православное движение «Сорок сороков» попросило запретить книги и фильмы про Гарри Поттера за пропаганду колдовства и сатанизма. Запрос направили в Госдуму.

«Гарри Поттера» в России не запретят за пропаганду сатанизма
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал это «перебором». По его словам, искать разрушающие общественное сознание вещи стоит в других местах.

Такими поисками ведьм можно заниматься до бесконечности. На самом деле сатанизм гораздо более пышно процветает другими способами. А это детская сказка, которая покорила весь мир. Я думаю, что это, безусловно, перебор. И, пожалуй, стоит искать более ложные, разрушающие общественное сознание вещи, нежели «Гарри Поттер».

«Гарри Поттер» — одна из самых популярных фэнтезийных франшиз, созданных писательницей Джоан Роулинг. По её книгам снято восемь фильмов, получивших признание и любовь людей со всего мира.

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