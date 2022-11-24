К касту «Великого уравнителя-3» присоединились новые актеры

Актёрский состав фильма пополнили Ремо Джироне, Эудженио Мастрандреа, Соня Аммар. Они снимутся в «Великом уравнителе-3» вместе с Дензелом Вашингтоном и Дакотой Фаннинг.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Издание Deadline сообщает, что пока история нового фильма держится в секрете.

Однако известно, что над «Великим уравнителем-3» работают режиссёр Антуан Фукуа и сценарист Ричард Уэнк, которые создавали прошлый проект.

В первой кинокартине рассказывалось об агенте ЦРУ, который отправился в отставку – Роберте Макколе. Его играл Дензел Вашингтон.

Агент занимается поиском правосудия в делах, где государство не может ничего сделать.

Первая часть «Великого уравнителя» собрала в мировом прокате 192 миллиона долларов, а вторая – 190 миллионов.