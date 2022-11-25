Зрители раскритиковали грядущий ремейк “Иронии Судьбы”

Канал ТНТ к новому году выпустит реймейк фильма “Ирония судьбы или с легким паром”. Этот фильм вошел в традицию и его показывают на 31 декабря каждый год.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Продюсеры канала решили переснять фильм на новый лад, заодно и заработать. Однако, получится ли это у них или нет - покажет премьера.

Уже сейчас в сети ходят недовольные отзывы, которые в буквальном смысле разносят грядующую комедию. Фильм еще не вышел, а уже получает массу негативных комментариев.

В сети можно увидеть такие отзывы:

“Кто эту чушь вообще снимает” “Очнитесь, вас уже никто не смотрит. Это настоящий позор” “Зачем тут Киркоров и Бузова?” “Настоящая деградация”

О фильме