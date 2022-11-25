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4 часа назад

Зрители раскритиковали грядущий ремейк “Иронии Судьбы”

Клео.Ру

Канал ТНТ к новому году выпустит реймейк фильма “Ирония судьбы или с легким паром”. Этот фильм вошел в традицию и его показывают на 31 декабря каждый год.

Зрители раскритиковали грядущий ремейк “Иронии Судьбы”
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Продюсеры канала решили переснять фильм на новый лад, заодно и заработать. Однако, получится ли это у них или нет - покажет премьера.

Уже сейчас в сети ходят недовольные отзывы, которые в буквальном смысле разносят грядующую комедию. Фильм еще не вышел, а уже получает массу негативных комментариев.

В сети можно увидеть такие отзывы:

“Кто эту чушь вообще снимает” “Очнитесь, вас уже никто не смотрит. Это настоящий позор” “Зачем тут Киркоров и Бузова?” “Настоящая деградация”

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О фильме

Итак, о чем же будет данный ремейк. Название фильм будет носить “СамоИрония судьбы”. Сценарий будет основан на оригинальном фильме, также будет иметь свои вкрапления. Например, в фильме будут использовать клипы и песни участвующих актеров. Пока не известно, каким именно образом все это должно выглядеть.

В кглавных ролях будут: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Павел Воля, Тимур Батрудинов и многие другие звезды шоу-бизнеса.
Фильмы,Тимур Батрудинов,Павел Воля,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,
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