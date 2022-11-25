Документальный фильм о Пелевине вышел в прокат

Документальный фильм Родиона Чепеля «Пелевин» 24 ноября вышел в российский прокат, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

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Премьера фильма «Пелевин» онлайн состоялась в день 60-летия писателя, 22 ноября. Режиссер фильма Родион Чепель изучил архивы, ранние работы скрывающегося от публики и выпускающего по роману в год Виктора Пелевина, а также взял интервью у знавших его людей.

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Интервью для фильма дали друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени А. М. Горького главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, а также художник и музыкант Гермес Зайготт. Кроме того, побеседовать о Пелевине согласились бывший редактор Ольга Аминова и первый главный редактор VOGUE Russia Алена Долецкая, литературный критик Галина Юзефович и китаист Бронислав Виногродский, ездивший со своими последователями по буддийским и даосским монастырям. «У Пелевина было тотальное безразличие к признанию. Этим он мне сразу невероятно понравился. У него есть некие занятия, которое он считает более интересными, достойными, увлекательными. Все, что он делал в литературе, всегда было чуть-чуть (или не чуть-чуть) на шаг вперед. Где под шагом я имею в виду 5 лет, 7 лет, 10 лет. Он каким-то своим животным нюхом чувствовал, что грядет», — говорит Долецкая.

Редактор Пелевина Аминова называет выбранную им тактику «моделью Бога». «Все ищут с ним встречи, но никто его не видит. Что это за модель? Это модель Бога. Ее очень удобно использовать, и это работает. Пелевин, на мой взгляд, из тех авторов, кто четко понимает, что сначала нужно создать бренд. А потом бренд будет работать без участия автора. Есть только текст. Не надо интервью, не надо публикаций, не надо мелькать на экране», — объясняет она.

Анимационные вставки для «Пелевина» сделала студия «Жи-Ши», в частности, создавшая клип на композицию «Остин» с последнего альбома Земфиры «Бордерлайн».