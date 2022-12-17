24 лучших новогодних фильма – подборка

Собрать вместе друзей и близких и устроить марафон лучших рождественских фильмов – идеальный способ настроиться на праздничную суету и поднять себе настроение. Начинать никогда не рано: только представьте впереди выбор подарков, Jingle Bells из каждого утюга, составление планов на новогоднюю ночь и, конечно, киноленты, которые возвращают в детство и дарят теплые эмоции. «Рамблер» собрал лучшие новогодние картины, которые можно начинать пересматривать прямо сейчас.

Фото: Кадр из фильма "Реальная любовь" Кадр из фильма "Реальная любовь"

«Один дома» (1990)

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Рождественская классика, без которой просто невозможно представить себе подготовку к новогодним праздникам. Огромное семейство отправляется на каникулы в Европу и случайно забывают дома младшего Кевина. Теперь мальчик должен не только накормить себя и не уничтожить дом, но и защитить его от коварных грабителей. Главную роль в культовой картине исполнил Маколей Калкин.

«Кошмар перед Рождеством» (1993)

Сумасшедший мюзикл по сценарию Тима Бертона о короле ужасов Джеке Скеллингтоне, который похищает Санта-Клауса, чтобы занять его место. Ему страшно захотелось испытать, какого это дарить людям счастье, а не внушать страх.

«Санта-Клаус» (1994)

В рождественскую ночь продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сталкивает со своей крыши странного старичка. К его невероятному удивлению, там же он обнаруживает припаркованного северного оленя. Долго ли, коротко ли, ему придется замещать Санта-Клауса, ведь именно его он и столкнул с крыши той ночью!

Кадр из фильма "Санта-Клаус"

«Семьянин» (2000)

Рождественская сказка с Николасом Кейджем в главной роли, которая рассказывает о холостяке-трудоголике из Нью-Йорка, который, проснувшись на Рождество, обнаруживает себя в пригороде Нью-Джерси. Это еще не все: внезапно у него появилась семья, да и вообще, его жизнь теперь совсем-совсем другая.

Кадр из фильма "Семьянин"

«Гринч – похититель Рождества» (2000)

Злодей-недотепа Гринч мстит сказочному городу Ктограду за детские обиды. Зеленый отшельник решает раз и навсегда покончить с Рождеством, и, пока беззаботные ктовичи сладко спали, он решил украсть у горожан долгожданный праздник. Главную роль исполнил Джим Керри, а фильм получил премию «Оскар» за лучший грим.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Первая часть культовой франшизы о волшебнике по имени Гарри, который поступает в школу магии Хогвартс и заводит друзей, которые помогут ему найти ключ к разгадке тайны смерти его родителей и сразиться с его заклятым врагом. Приближение Нового года — отличный повод пересмотреть все восемь частей поттерианы.

«Эльф» (2003)

Много лет назад один любопытный мальчик спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на Северный полюс. Очутившись среди эльфов, малыш был усыновлен одним из них, получив имя Бадди. Спустя годы он пытается прижиться среди волшебных существ, правда, есть одна проблема, он слишком уж высок и заметен. В главных ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан и Зои Дешанель.

«Реальная любовь» (2003)

Фильм, без которого уже нельзя представить себе Рождество, рассказывает истории нескольких пар, которые встречаются, расстаются, признаются в любви, ну или в измене. Главное, что это происходит в рождественские праздники. В главных ролях звезды первой величины: Хью Грант, Лиам Нисон, Колин Ферт, Кира Найтли, Эмма Томпсон и другие.

«Пережить Рождество» (2004)

Случай приводит богатого бизнесмена Дрю Лэтама на Рождество в пригородный дом своего детства, в котором уже живут другие люди. За солидное вознаграждение он предлагает семье Валко на время стать его родителями, чтобы отметить праздник в их кругу. Правда, не все его «новые» родственники рады такому предложению, да и остальные члены семьи больше похожи на психопатов… В главной роли снялся Бен Аффлек.

«Полярный экспресс» (2004)

Анимационный фильм Роберта Земекиса о мальчике, не верившем в существование Санта-Клауса, который получает возможность отправиться к нему в гости на Северный полюс. Во время путешествия на волшебном поезде юный герой находит новых друзей и получает полезный урок.

«Привет семье!» (2005)

Келли Стоун с супругой Сибил отмечают рождественские праздники. Правда, они омрачаются тем, что их сын Эверетт приводит в дом свою невесту Мередит. Девушку ждет настоящее испытание на прочность, ведь родственники ее избранника оказываются против их союза. В главных ролях: Клэр Дэйнс, Дайан Китон, Рэйчел МакАдамс, Сара Джессика Паркер и другие.

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005)

Четверо детей обнаруживают таинственный платяной шкаф, который ведет в сказочную страну Нарнию, где обитают фантастические люди, животные и существа. Теперь они должны помочь Аслану (Великому Льву, который много столетий назад основал Нарнию) победить злую Колдунью, разрушить заклинания и освободить местных жителей.

«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (2006)

В канун Рождества один из жителей небольшого американского городка решил украсить свой дом иллюминацией, которую можно было бы увидеть из космоса. Правда, соседи его затею не оценили и объявили ему войну. Их противостояние откроет противоборствующим сторонам истинную ценность Рождества. В главных ролях: Дэнни ДеВито, Мэттью Бродерик и Кристин Дэвис.

«Отпуск по обмену» (2006)

История о том, как две девушки (англичанка и американка) решили на несколько дней поменяться домами. Они и не подозревали, что эти путешествия навсегда изменят их жизни. Рождественский ромком объединил американских и британских звезд, так, в картине снялись Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

«Четыре рождества» (2008)

Влюбленная пара, Брэд и Кейт, планируют встретить Рождество вместе с родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее мама и папа в разводе. Теперь им предстоит за один день объехать четыре семьи, чтобы отметить праздник… В главных ролях рождественской комедии Винс Вон и Риз Уизерспун.

«Рождественская история» (2009)

Анимированный Джим Керри в экранизации Диккенса о злом скупердяе Эбенезере Скрудже, которому призраки помогают увидеть его жизнь со стороны. Богач презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники, но ведь все может измениться в один момент...

«Здравствуй, папа, Новый год!» (2015)

Атмосфера Рождества, семейные ценности и отвязные шуточки в комедии о растяпе и мачо, которые воюют за внимание подрастающего поколения. По сюжету отец двоих детей возвращается к своей бывшей жене, которая успела выйти замуж. Теперь его ждет соперничество с отчимом за любовь своих отпрысков. В главных ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг.

Кадр из фильма "Здравствуй, папа, Новый год!"

«Крампус» (2015)

В основе сюжета фильма — легенда о злом духе Рождества Крампусе, который приходит к непослушным детям, чтобы наказать их. В этот раз он навестит американскую семью, которая собралась вместе на праздники, но в итоге рассорилась…

«Новогодний корпоратив» (2016)

Когда вице-президент компании угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает грандиозную рождественскую вечеринку, чтобы заполучить крупного клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля… В главных ролях: Джейсон Бейтсан, Оливия Манн, ТиДжей Миллер и Дженнифер Энистон.

«Принц на Рождество» (2017)

В канун Рождества начинающая журналистка Эмбер отправляется в королевство Алдовию, чтобы сделать материал о вступлении на престол наследного принца. Хитростью задержавшись при дворе, она попробует узнать всю правду о будущем короле — ведь пока прессе скрытный наследник известен только громкими расставаниями с девушками.

Кадр из фильма "Принц на Рождество"

«Щелкунчик и четыре королевства» (2018)

Получив необычный подарок на Рождество, Клара отправляется в путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Она должна помочь новым друзьям одолеть Мышиного Короля и спасти мир Четырех королевств от Матушки Имбирь. В главных ролях: Маккензи Фой, Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен Миррен и Морган Фриман.

«Рождество на двоих» (2019)

Романтичная история о Кейт, у которой все в жизни идет наперекосяк. Но однажды она устраивается работать эльфом в магазин подарков и знакомится с красавчиком Томом… Главную героиню играет Эмилия Кларк, а картина отлично настраивает на стремительно приближающиеся новогодние праздники.

Кадр из фильма "Рождество на двоих"

«Неуловимый аромат любви» (2021)

Комедийная мелодрама с Ниной Добрев в главной роли о наивной писательнице из Лос-Анджелеса, которая встретив идеального парня в приложении для знакомств, летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули.

Кадр из фильма "Неуловимый аромат любви"

«Тихая ночь» (2021)

Супруги Нелл и Саймон приглашают друзей в свой загородный дом на рождественский ужин. Казалось бы, этот вечер должен пройти идеально, правда есть одно «но» - скоро миру придет конец, и все умрут. В главных ролях: Кира Найтли, Мэттью Гуд и Лили-Роуз Депп.