Что общего у российского и индийского кино

Западные киностудии сегодня отказываются от проката фильмов в России — что же может заменить нашему зрителю мир Голливуда? Еще в марте зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила россиянам познакомиться с кино из КНР, Индии и других стран. Звучат также предложения закупать фильмы в Латинской Америке, странах СНГ или даже в Африке. Тем временем деятели индийского кино сообщают, что Болливуд (студии Мумбаи) и другие индийские киноцентры уже сейчас готовы прийти на российские экраны. Точнее же будет сказать — не прийти, а вернуться.

Фото: ТАСС ТАСС

Уже как-то подзабыли, что несколько десятилетий назад индийское кино воспринималось едва ли не родным. Уже в 1950-е годы в Cоветской стране демонстрировались ленты с экзотическими песнями, танцами, восточными страстями — столь, казалось бы, непохожем на Индию государстве. Болливудские кинозвезды, такие как Радж Капур, Наргис, Дилип Кумар, а потом Амитабх Баччан, Хема Малини, Митхун Чакраборти были даже не менее популярны, чем местные кинозвезды.

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Но все-таки с тех пор прошло несколько десятилетий, изменились и наши государства, и кино. И что теперь индийские кинематографисты думают о возвращении в Россию?

О разнице между современным и старым индийским кино

"Я, как индиец, был бы счастлив, если бы индийские фильмы вновь широко показывали у вас на экранах. Мы бы очень хотели, чтобы ваши зрители смотрели наши фильмы. Полагаю, это было бы очень хорошей идеей!" — поделился со мной мнением режиссер, сценарист и продюсер Рандхир Капур.

75-летний кинематографист — глава киноклана Капуров и последний представитель старшего поколения семьи: сын легендарного актера и режиссера Раджа Капура (1924–1988), брат звезд Болливуда Риши Капура (1952–2020) и Раджива Капура (1962–2021). Рандхир гордится тем, что его отец, Радж Капур, был очень популярен в СССР после знакомства советских зрителей с такими его картинами, как "Сезон дождей" (Barsaat, 1949), "Бродяга" (Awaara, 1951), "Господин 420" (Shree 420, 1955), "Мое имя Клоун" (Mera Naam Joker, 1970) и другими.

Мы беседовали в то время, когда в "киностолице Индии" Мумбаи шел Фестиваль российского кино (Russian Film Festival) — первый подобный форум российского кино в Индии в очном формате за последние три года. И все представители Болливуда, с которыми я общался, уверяли, что не сомневаются в успехе своего нового кино в России.

Один из самых известных индийских кинокритиков и экспертов по киноиндустрии Комал Нахта объяснил, откуда такая уверенность:

"Мы стали делать высокобюджетные фильмы, мы используем много технологических новинок. Но по своей сути наше кино осталось таким же. В наших фильмах по-прежнему много танцев, музыки, романтики, действия, эмоций, мелодраматизма. Так называемые масала-фильмы. Все так же, как это было 30 или 40 лет назад… Я уверен, что индийское кино может вернуться в Россию, если фильмы из Болливуда тогда были у вас столь популярны, то нет причин, по которым они не смогли бы стать популярными и сегодня. Ведь предпочтения людей так легко не меняются, и те эмоции, которые работают в Индии, также могут работать и в России".

Кино с приправами

Секрет успеха индийского кино, как отмечают эксперты, в том числе Болливуда, в том, что основная продукция — те самые масала-фильмы — предназначены для самого широкого зрителя. Масала — традиционная приправа, острая смесь разнообразных специй, состав которой в итоге у каждой хозяйки свой.

"Людям нравится смотреть масала-фильмы, потому что они позволяют получить всего понемногу и разом", — убежден критик Комал Нахта.

Другими словами, масала-кино — это картины, в которых разные жанры намешаны, как специи: немного комедии — посмеяться, добавить экшен и лав-стори, щепотка мелодрамы — прослезиться, но обязательно со счастливым концом.

При этом Нахта отметил, что те современные популярные российские ленты, которые он видел, напоминают ему современные индийские фильмы, а значит, вкусы зрителей похожи.

Он считает, что не просто необходимо показывать кино друг друга в своих странах, но пришло время активно сотрудничать:

"Можно снимать совместные проекты с участием звезд из России и Индии. Это может дополнительно побудить зрителей в двух странах пойти на такую ленту. Но можно использовать и другие формы сотрудничества, например, не только привлекать профессионалов и актеров из наших стран, а использовать российские локации для съемки индийских лент и наоборот. Нам нужно кинопартнерство".

Индийское кино сегодня чувствует себя очень уверенно. Ведь местная киноиндустрия — это не только Болливуд, который известен в РФ. В последние десятилетия активно развивается региональное кино, что всячески поддерживают местные власти. Напомню, что в Индии 28 штатов и 22 официальных языка. Здесь выпускает фильмы и Толливуд в штате Андхра-Прадеш (на языке телугу), и Колливуд в Ченнаи (на языке тамили), и Молливуд (кино на языке малаялам), и Олливуд (на языке ория). Есть даже свой Голливуд (киностудии штата Гуджарат) и так далее. В Индии снимают порядка 1 000 фильмов в год, их регулярно показывают более чем в 100 странах. И индийские кинематографисты очень хотят расширить этот список.

Мировой кинохаб

Примечательно, что их намерения активно поддерживают власти. Как сказал в минувшее воскресенье министр информации и телерадиовещания Индии Анураг Тхакур на церемонии открытия 53-го Международного кинофестиваля в Гоа (International Film Festival of India, IFFI), страна готовится превратиться в мировой центр для работы кинематографистов и съемки фильмов.

О том, что индийское кино может стать не просто важнейшим из искусств, но и одним из важных факторов индийской мягкой силы, в Нью-Дели задумались давно. Еще бывший премьер Манмохан Сингх заявлял, что национальное кино представляет Индию в мире.

"Куда я ни приезжаю, на Ближний Восток, в Африку, везде люди говорят об индийском кино", — отмечал премьер.

Впрочем, российская киносфера, как видно, тоже готовится обратить пристальное внимание на Восток. Так, на гоанском фестивале прошел кинорынок Film Bazaar, где широко была представлена РФ. Как мне сообщили в пресс-службе "Роскино", в целом наши компании— производители фильмов, сериалов и анимации — познакомили гостей мероприятия более чем с 30 проектами.

"Очевидно, что ваши, российские компании сейчас очень хотят выйти на наш рынок. Это непросто — индийские зрители в основном предпочитают свое кино. Но это возможно. Особенно если будет совместное производство и сотрудничество… В любом случае, решение будет принимать зритель — и у нас, и у вас", — поделился наблюдениями Риттеш Кумар, генеральный директор продюсерской компании Expansion, в кулуарах кинофестиваля.

В частности, Россию на стенде Russian Content Worldwide представляли десять компаний: "Централ партнершип", "Арт пикчерс дистрибьюшн", онлайн-кинотеатр KION, "Плюс студия", "Баббл студиос", "Газпром-медиа развлекательное телевидение", "Союзмультфильм", ГК "Рики", студия "Ред карпет", анимационная студия Platoshka. Кроме того, правительство Москвы и Московский экспортный центр (МЭЦ) впервые приехали со стендом московских компаний под брендом Made in Moscow. Как мне отметили в пресс-службе центра, МЭЦ уже поддержал при выходе на индийский кинорынок 14 московских анимационных студий, производителей контента, дистрибьюторов и тех, кто занимается локализацией и переводом кинокартин.