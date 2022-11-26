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58 минут назад

Кинокомпания DreamWorks Animation обновила свою заставку

Вечерняя Москва

Американская кинокомпания DreamWorks Animation обновила свою заставку. Об этом стало известно в субботу, 26 ноября.

Кинокомпания DreamWorks Animation обновила свою заставку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Мы воплощаем мечты в жизнь на экране, поэтому идея заключалась в том, что вы попадаете в сны ребенка. Они вновь знакомят с этими культовыми персонажами, которых мы создавали на протяжении всех этих лет. Ребенок занимается серфингом, плывет, летает через разные вселенные и собирает всех этих совершенно разных киногероев в одно целое, — рассказал художник Кендал Кронкхайт.

На кадрах виден путь мальчишки на Луне чуть ли не через всю 28-летнюю историю студии, сообщает Telegram-канал «Кинотеатр Шрёдингера».

В начале ноября исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал, что хотел бы снять продолжение знаменитой серии фильмов про Гарри Поттера. По его словам, фильмы данной серии не снимались порядка 15 лет, однако кинофраншиза о юном волшебнике в свое время принесла «много прибыли Warner Bros.».

В конце октября в Сети появился тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», режиссером которого стал Кристоф Ганс. В рамках презентации кинокартины гостям показали концепт-арты и обсуждение идеи Ганса и продюсера Виктора Хадиды.

Фильмы,Кристоф Ганс,Дэвид Заслав,Гарри Поттер,
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