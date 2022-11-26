Кинокомпания DreamWorks Animation обновила свою заставку

— Мы воплощаем мечты в жизнь на экране, поэтому идея заключалась в том, что вы попадаете в сны ребенка. Они вновь знакомят с этими культовыми персонажами, которых мы создавали на протяжении всех этих лет. Ребенок занимается серфингом, плывет, летает через разные вселенные и собирает всех этих совершенно разных киногероев в одно целое, — рассказал художник Кендал Кронкхайт.