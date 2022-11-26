«Фильмы ужасов важны всем народам, как способ излечиться от страхов»

На экраны выходит отечественный хоррор «Сёстры». Надо признать, что этот жанр в родном кинематографе пока не слишком прижился. Почему отечественные фильмы ужасов по большей части не впечатляют публику? И есть ли шанс у тех же «Сестёр» исправить ситуацию? О непростой судьбе отечественных фильмов ужасов мы побеседовали с московским кинокритиком Вадимом Пономарёвым. Поднимите веки – Надо признать, что жанр хоррора всё-таки в родном кинематографе не слишком прижился. Почему, на ваш взгляд, отечественные фильмы ужасов не удаются? Дело только в отсутствии материальной базы для достойного качества спецэффектов или есть какие-то иные причины?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

– Причин множество. В советское время снимали на плохую киноплёнку, всё было скверно и со спецэффектами, и с декорациями. А без этого хоррор не снять. Партийные чиновники не слишком приветствовали фантастику и ужасы, чтобы не отвлекать рядовых советских людей от реальности заводов и фабрик, где те работали.

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Но самая главная причина – кино по определению литературоцентрично. Ему нужны сценарий, история. Но в русской литературе не было своего Стивена Кинга или Эдгара Аллана По.Единственный писатель, которого за уши можно притянуть ко всему этому, – Николай Гоголь. Его и притягивали. Первый «Вий» был снят в 1909 году (он не сохранился), потом ещё несколько раз снимали «Вия», пока в 1967 году не вышла самая удачная киноверсия Александра Птушко с Натальей Варлей и Леонидом Куравлёвым. Но и в нём главный монстр и его шестиглазая свита с костюмами из папье-маше не так страшны, как реалистическая сцена с мёртвой Панночкой, бьющейся об черту вокруг Хомы Брута под демоническую музыку Арама Хачатуряна.

А вот в сказках власти допускали некую долю ужасов от «плохих» героев. Тот же Птушко снял в 1964 году прекрасную «Сказку о потерянном времени» по истории Евгения Шварца. Выходили «Два клёна» (1977) по тому же Шварцу и «Премудрый пескарь» (1979) по Салтыкову-Щедрину, оба – явные мульт-хорроры. «Чёрная курица, или Подземные жители» (1970) с Альбертом Филозовым была достаточно страшна. Детям и от Карабаса-Барабаса с Дуремаром было страшновато…– Насколько вообще жанр фильмов ужасов востребован отечественным зрителем? И почему наши кинематографисты за него так редко брались?

– Проблема до перестройки была в том, что советский зритель и не видел лучших мировых образцов фильмов ужасов! Ему показывали иногда фильмы про акул, откусывающих у людей конечности, или он мог догадываться по «Собаке Баскервилей» Конана Дойля о существовании такого жанра.

И уже перед самой перестройкой, в 1987 году, вышел гениальный фильм Сергея Говорухина «Десять негритят» по Агате Кристи, идеально снятый по лучшим лекалам Голливуда.

А вот с началом перестройки хлынули видеокассеты с американским жанровым кино, и тут-то большую часть экранов видеосалонов заняли именно фильмы ужасов вроде «Ужасов в Амитивилле» и «Изгоняющего дьявола», не говоря о «Техасской резне бензопилой». То есть людям нужно было это! Так что практически сразу их начали снимать в России, практически на коленке и без бюджетов.– Бытует мнение, что фильмы ужасов в большей степени востребованы в благополучном обществе, где своих кошмаров не хватает. Насколько справедливо такое утверждение?

– Нет, я не согласен с этим мнением. Фильмы ужасов важны всем странам и всем народам, как способ излечиться от своих страхов. Но есть нюансы. В странах, где идёт или только что кончилась война, не очень охотно смотрят истории про войны. В странах, где жестокая преступность, – не очень готовы смотреть кино про расчленёнку.

А вот мнение о том, что снимаются лучшие киноужасы в странах, где население полно фобий и комплексов, поддержу.Поэтому в США, где люди наэлектризованы обязанием успеха всегда и во всём, или в Японии и Южной Корее с их обычаем скрывать свои чувства и жёсткой иерархичностью общества, – снимаются отличные фильмы ужасов.

Главная героиня «Сестёр» Аня годами страдает от агрессии мужа и пытается оградить от этого ужаса маленького сына. А когда осознаёт, что помогать ей никто не собирается, обращается к мистическим силам.

Главную роль сыграла Ирина Старшенбаум, которая также взяла на себя и обязанности креативного продюсера. По словам бывшей подруги Александра Петрова, съёмки в этом проекте были самыми сложными в её актёрской карьере. Ирина даже назвала новую роль своеобразной исповедью. Партнёром Ирины стал Никита Ефремов, с которым её связывает многолетняя дружба.

Как заявил режиссёр картины Иван Петухов, «Сёстры» – это хоррор про то, что остаётся за закрытыми дверями и за задёрнутыми занавесками. «В этом смысле зрителям ещё пpредстоит самим решать, что пугает их больше: ужасы встречи с потусторонними силами или жестокие проявления человеческой природы», – уверен режиссёр.

Сиди и смотри

– Можно ли назвать самые удачные отечественные ужастики?

– Фильм «Десять негритят» и сегодня выглядит сделанным на высочайшем киноуровне. «Дневной дозор» и «Ночной дозор», хотя это не в чистом виде ужастики, вполне качественно сделаны. «Змеиный источник» Николая Лебедева прекрасен. «Груз 200» Алексея Балабанова – для меня фильм ужасов. «Мысленный волк» Валерии Гай Германики по истории Юрия Арабова очень интересен.

В последние годы в российском кино взялись за сериалы ужасов. Я бы выделил вполне удачные сериалы «Пищеблок» и «Топи».

– Немало споров ведётся о том, нужен ли вообще подобный жанр. В чём притягательность фильмов ужасов? И в чём секрет самых удачных из них – в мировом масштабе?

– Каждый человек чего-то боится, с детства и до смерти. Визуализация страхов на киноэкране позволяет зрителю немного отстраниться от своих страхов, увидеть дистанцию, увидеть ужасы со стороны. И тем самым дать себе возможность поиграться со своими страхами, поиронизировать, отстраниться, да хоть посмеяться. Это огромный психотерапевтический эффект, помимо утилитарного развлечения. Да, людям нужно развлекаться, так мы устроены.

Самые удачные фильмы ужасов – психологические. Не нарисованные страшилки, не люди со страшным гримом, отрезающие друг другу руки и ноги бензопилами. В фильмах Хичкока нет никаких мутантов или трёхглазых существ. Ужас там от того, что ужасные дела делаются обычными с виду, нормальными людьми, с которыми мы каждый день видимся в магазинах или транспорте. Фильмы Бёртона визуально богаты до невозможности, но кошмары происходят очень буднично, как будто так и должно быть. Это пугает больше всего.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что с начала 2022 года в стране в два раза вырос просмотр сериалов — россияне смотрели их 2 млн часов (что равно почти 227 годам).

Самые известные российские ужастики

«Юленька» (2008)

Жизнь классного руководителя в женской гимназии превращается в кошмар. Главный герой теряет всё самое ценное, а его дальнейшая судьба в руках одной маленькой девочки.

«Диггеры» (2016)

В ночном метро исчезает поезд. Друзья отправляются на поиски пропавших. Они вспомнят все жуткие городские легенды и узнают, что реальность намного страшнее.

«Русалка. Озеро мёртвых» (2018)

Накануне свадьбы жених попадает в сети утопленницы, после чего с каждым днём ему становится всё хуже и хуже. Героиня вынуждена вступить в схватку…

«Яга. Кошмар тёмного леса» (2020)

Егор, возвращаясь домой, обнаруживает, что младшая сестра с няней пропали, а родители будто заколдованы. Няня оказывается древним славянским демоном по имени Яга.

«Побочный эффект» (2020)

Пытаясь стереть из памяти жены страшный день, герой оказывается перед непростым выбором, от которого будет зависеть вся их жизнь.

«Синдром» (2022)