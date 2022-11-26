Компания Бекмамбетова планирует снять "Елки" в Татарстане

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» планирует снять десятую часть франшизы «Елки» в Республике Татарстан, сообщает портал InKazan.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Ключевой локацией для съемок станет город Альметьевск. Сюжет и актерский состав будущей картины пока держатся в тайне, но известно, что релиз фильма запланирован на конец 2023 года.

Уточняется, что сам Бекмамбетов на съемки не приедет. Не так давно стало известно, что супруга режиссера и бывшая помощница главы Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова покинула республику. Официального объявления о том, почему она оставила пост не было.