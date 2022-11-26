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13 минут назад

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова планирует снять следующие "Елки" в Татарстане

Газета.Ru

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» планирует снять десятую часть франшизы «Елки» в Республике Татарстан, сообщает портал InKazan.

Компания Бекмамбетова планирует снять "Елки" в Татарстане
Фото: Газета.руГазета.ру

Ключевой локацией для съемок станет город Альметьевск. Сюжет и актерский состав будущей картины пока держатся в тайне, но известно, что релиз фильма запланирован на конец 2023 года.

Уточняется, что сам Бекмамбетов на съемки не приедет. Не так давно стало известно, что супруга режиссера и бывшая помощница главы Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова покинула республику. Официального объявления о том, почему она оставила пост не было.

Ранее Бекмамбетов заявлял о своем намерении провести летом 2022 года кинофестиваль в Альметьевске, но смотр так и не состоялся.

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