9 самых необычных матерей из полнометражных мультфильмов

Мама — сколько таится в одном слове. Мама — один из двух самых важных людей в жизни ребёнка. Мамы помогают, поддерживают, вытирают слёзы, смеются вместе с детьми. Чем только не занимаются эти отважные женщины. И о них у общества успели сложиться определённые представления. Которые так и хочется нарушить.Тлум.Ру поздравляет всех матерей с праздником — Днём матери! Как обычно, погружаемся в мир анимации, встречайте 9 самых необычных матерей из мультфильмов.

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Думаете, Иккин первым приручил дракона? Как бы не так. Это сделала его мать, а её тем временем успели мысленно похоронить все — муж, ребёнок, жители острова Олух. Не спорим, таинственное исчезновение Валки идеально наложилось на нашествие драконов. Позже выяснилось — героиня вполне жива, в добром здравии, отлично понимает и чувствует огнедышащих созданий. Ещё бы, столько времени провести среди них. Здесь сделаем ремарку: Валка за многие годы разлуки с Иккингом растеряла почти все материнские способности, так давайте же дадим ей несколько шансов. Влюблённая в драконов, она представляет тот тип матерей, готовых разделить с ребёнком обожаемое хобби. Поддержать, настроить и дать верный совет, уж с высоты опыта последнее особенно ценно.

Не позвольте внешнему виду героини сбить вас с мысли. Она — необычная. И без проблем у Линды жизнь не обходится. Вот она воспитала старшую дочь и младшего сына. Вот она старается быть тем самым клеем, который не позволяет семье после очередного конфликта распасться. А вот она же — та сама «обычная» женщина — яростно отбивается от восставших против людей роботов всеми подручными средствами. Даже кошельком, правильно, не зря там ценности лежат. Конечно, не случись по всему миру коллапса, Линда так и осталась бы в тени, но скажем спасибо сценаристам, за умение показать действия матери, находящейся на грани нервного срыва. Какой повод кроме роботов? Жизни детей в опасности. Это вам не шутки.

Вы скажете: она же домохозяйка, что в ней необычного? Нетипичность Лорел начинает проявляться по ходу сюжета, когда становится понятно, что оба её сына, оправились в квест на двух с половиной человек; согласитель, звучит довольно опасно. Здесь-то и проявляются до того спавшие черты её характера — упорство, азарт, бесстрашие. Она скачет по местности, как самка гепарда, правда, использует для этого помощь другой героини и транспортное средство. Подойдёт поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. И то самое «лихо» Лорел отчаянно ждёт повода вырваться из повседневной рутины, хотя бы на несколько часов.

Она — визуализация утверждения: матери являются настоящими супергероинями. Успела родить трёх потрясающих детей, построила карьеру, продолжает бороться со злодеями. Способность растягивать своё тело буквально отражение способностей мам успевать всё и сразу, только помните, всю жизнь провести в подобном темпе ну просто нереально, даже при условии, что вы СУПЕР. Так что в какой-то момент внимание того же Джек Джека переключал на себя её муж, успешно? Не всегда. Этому можно натренироваться и стать неподражаемым? Да, да, и ещё раз да!

Преданность собак не знает границ. Как и преданность Пердиты. Она ценит своих хозяев, мужа, щенков. На последних она не может любоваться. Впрочем, как и Круэлла, решившая похитить милашек и успешно это осуществившая. Так чем выделяется Пердита среди остальных матерей. Вы только представьте себе двух взрослый далматинцев, пустивших клич о потерянных детях. И когда поступил ответ — Пердита и Понго отправились в путь. По непроверенному следу, в холод и снег. И вместе — вот она, сила крепкого брака и взаимопонимания, — вытащили всю сотню с хвостиком из-под носа Круэллы и пособников. Не берёмся судить, каждая ли собака способна на такие подвиги, так что Пердита в любом случае выделяется среди них особенно ярко.

№ 6: Лифи, «Отважная Лифи»

Те, кто смотрел мультфильм, наверняка сейчас вздрогнули от негодования: как так, он что здесь забыл? Согласимся, его нелегко смотреть, и поэтому в том числе главная героиня — курочка Лифи, — находится в списке. Она не смотрит на внешность, ей неважно то, какие ошибки совершали окружающие, она обладает отвагой и смелостью. Даже учитывая её опасную позицию в пищевой цепочке. Лифи невольно становится приёмной матерью для утёнка, не знающая элементарных наук, она, преодолев неуверенность, пытается обучить новоявленного сына хотя бы минимальным азам жизни. Любовь Лифи не знает границ и то, как она проявляет это сильное чувство, яркая причина обратить на героиню внимание.

Мама хочет петь, маме важно уследить за своими малышами, а заодно и мужем, тот, в свою очередь, в бытовом плане не сильно от детей продвинулся, зато на работу ходит. Розита — отличный пример для подражания. Если какая-то мама уверена, что не успеет посвятить время своей отдушине, то, пожалуйста, сделайте ей одолжение и включите посмотреть «Зверопой», а затем ещё и вторую часть, где у героини случается новый виток развития и количество преодолённых страхов увеличивается в геометрической прогрессии. Розита точно необычная мама, в сама прекрасном смысле из возможных.

В обзоре мультфильма мы указывали на один серьёзный недостаток героини — гиперопеку. Заглядывание в личные дневники, слежка за дочкой со школьного двора, грехов у Мин Ли хватает. Стоит задуматься — какие травмы прошлого привели её к некомплиментарному поведению? И сделаем ставку на воспитание первого и единственного ребёнка, когда количество прочитанных книг и советов от других мамочек не уберегут от персональных ошибок. Итак, сообщаем: дикая гиперопека со стороны Мин Ли обусловлена в том числе необходимостью сдерживать гигантскую панду, в которую героиня превращается, стоит только поддаться страху, панике и злости. Так-то. Когда мама вздыхает, цокает или говорит «Я поняла», возможно, у неё внутрь тоже беснуется зверь. Это ни капли не оправдывает поведения Мин Ли, но давайте сделаем ей поблажку. Сколько из вас успешно сдерживали бы панду десятилетия подряд?

И вот она — властительница, медленно подготавливающая дочь к замужеству. Которое, увы, Мериде чуждо, не требуется, да и вообще… Вы сами знаете позицию юной героини, когда дело касается брака. Элинор гнёт свою линию, гнёт долго, усиленно, пока не превращается в медведиху. Подобных преображение в мультфильмах ещё не было (мы помним «Братца медвежонка», не переживайте), так что за внешним следует и внутреннее. Элинор, буквально оказавших в чужой шкуре, сумела увидеть стальной внутренний стержень Мериды и наконец-то отказаться от необходимости брака для той.