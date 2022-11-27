"Гончаров" Мартина Скорсезе: великий фильм, который никогда не существовал

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Тысячи пользователей Tumblr создавали постеры, саундтреки, рисунки и не только к фильму Мартина Скорсезе, который вышел в 1973 года с Робертом Де Ниро в главной роли, сюжет которого повествовал о Гончарове, бывшем владельце дискотеки, который приезжает в Неаполь после распада Советского Союза с целью стать боссом мафии. Но есть нюанс: этого фильма никогда не существовало.

Все началось, когда несколько лет назад один из пользователей Tumblr опубликовал фотографию “китайских” ботинок, которые он заказал через Интернет, с очень странной надписью на язычке: "Величайший мафиозный фильм из когда-либо снятых. Мартин Скорсезе представляет фильм "ГОНЧАРОВ". Производство Доменико Проккаччи. Фильм Маттео JWHJ0715. О Неаполитанской мафии".

Это сообщение в основном игнорировалось до 2020 года, когда другой пользователь Tumblr сделал репост сообщения, написав: "этот идиот не видел Гончарова....". А потом история завертелась.

В начале этого месяца другой пользователь Tumblr beelzeebub сделал поддельный постер к фильму, десятки тысяч людей внезапно поделились им, и вот: родился новый фильм Скорсезе. Далее учитель музыки из Индианы написал для “Гончарова” тематическую песню, вдохновленную "Крестным отцом". Существует даже поддельная VHS-кассета.

Другие люди написали эссе с анализом фильма, который был опубликован в фейковых киножурналах. Представитель платформы для рецензирования фильмов Letterboxd даже сообщил газете New York Times, что им пришлось удалить несколько рецензий на фильм, присланных пользователями. И ведь история только начинается