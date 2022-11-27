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2 часа назад

Десятому «Форсажу» предсказали провал в прокате

Inc-News

Десятому «Форсажу» предсказали провал в прокате
Фото: Inc-NewsInc-News

Десятому «Форсажу» предсказали провал в прокатеРаздутый бюджет фильма может не окупиться. Источник фото: zastavkiНовая десятая часть франшизы «Форсаж» с неизменным Вином Дизелем превысил бюджет предыдущего сезона на семьдесят процентов и почти достигла трехсот пятидесяти миллионов долларов.На этом фоне режиссер и киножурналист Давид Шнейдеров выразил сомнение, что с учетом таких затрат фильм сможет получить хорошую прибыль.По мнению специалиста, каждый новый сезон фактически повторял сюжет предыдущей части. «Сюжетная линия одна и та же, а увеличение трюков лишь убивало духовность и уникальность. Многие зрители и раньше уже начали называть «Форсаж» клоунадой, и я не удивлюсь, если новый фильм в прокате провалится», - заявил постановщик.С таким мнением не все согласны, тем более, у «Форсажа» по-прежнему много фанатов, с нетерпением ждущих каждую новую часть. Тем не менее, огромные затраты действительно еще нужно суметь окупить.

Фильмы,Форсаж,
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