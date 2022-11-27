Кино с мамой: 7 фильмов ко Дню матери

27 ноября в России отмечается День матери — праздник, в который принято поздравлять мам и беременных женщин. Это тихий праздник, который, как правило, люди проводят в семейном кругу, или же отправляются на свидание со своими мамами. Вместе с онлайн-кинотеатром KION мы советуем вам провести этот день за совместным просмотром кино — одним из самых объединяющих занятий, и представляем подборку фильмов о мамах.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Видео дня

У романа Луизы Мэй Олкотт немало экранизаций, но та, которую сделала Грета Гервиг, идеально передает дух настоящего сестринства и погружает в теплую семейную атмосферу. Маму таких разных сестер Марч, которым выпало жить и искать себя во времена Гражданской войны, сыграла гениальная актриса, муза Дэвида Линча Лора Дерн. Ее героиня Марми Марч — мама в меру строгая, справедливая, обладающая огромным сердцем. Сцены, в которых сестры во главе с мамой собираются у камина, согреют вас зимними вечерами.

«Комната»

За роль матери в камерной драме Ленни Абрахамсона актриса Бри Ларсон получила свой первый «Оскар». Фильм рассказывает о жизни женщины по имени Джой, которую семь лет назад похитил маньяк и запер в комнате, в которой она родила от него сына Джека. В жутких рабских условиях она находит в себе силы любить мальчика, воспитывать его и объяснять ради сохранения его психики, что за пределами их комнаты мира нет. Однако Джой и Джеку удается сбежать, и тогда Джой начинает объяснять сыну, что мир на самом деле существует. Пронзительное и светлое кино о материнских чувствах.

«Куда ты пропала, Бернадетт»

Жизнь Бернадетт из фильма Ричарда Линклейтера выглядит как счастливая картинка: красивый особняк в Сиэттле, уход за большой семьей, смолл-токи с соседками-мамашами, карьера архитектора — правда, не гениального, потому что это бы мешало семейной жизни. Но в один момент Бернадетт бросает все и бежит от своей семьи и рутины на север. Только в этот момент домочадцы начинают задумываться о том, какой на самом человек их жена и мама, что ее волнует и что интересует.

Сняв знаменитый «Мальчишник в Вегасе» о том, как отдыхают парни, Джон Лукас и Скотт Мур написали сценарий и о том, каким безумным может быть отдых молодых мамочек, уставших от всего на свете и заслуживающих этот отдых, как никто другой. Героини Милы Кунис, Кэтрин Хан и Кристен Белл, прекрасные жены и домохозяйки, решают на время забыть о своих обязанностях и уйти в настоящий отрыв, в котором найдется место самым отбитым приключениям.

«Давай разведемся»

Героиня Анны Михалковой, гинеколог Маша, вертится как белка в колесе: она, как заведено у докторов, живет своей работой, а еще пытается быть внимательной матерью для своих детей и хорошей женой. Но так получается, что Маша упускает момент, когда супруг Миша находит другую женщину. Близкие Маши бьют тревогу, и она думает, что мужа надо непременно вернуть, но постепенно понимает, что, возможно, и в новой жизни нет ничего плохого.

«Петербург. Только по любви»

Этот киноальманах включает в себя короткометражные фильмы, снятые женщинами про женщин, причем действие каждого из них происходит в романтичном Петербурге. Особенно стоит обратить внимание на последнюю новеллу «Девочки», снятую Анной Пармас. Она рассказывает о походе матери и взрослой беременной дочери в женскую консультацию, во время которого они препираются и обсуждают все на свете. В коротком хронометраже скрыта пронзительная история о разнице поколений и о женском взгляде на счастье.