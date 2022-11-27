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2 часа назад

Режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер рассказал, как уговорил Рианну написать песню для фильма

Газета.Ru

Режиссер кинокомикса «Черная пантера: Ваканда навсегда» Райан Куглер раскрыл, как ему удалось убедить певицу Рианну написать песню «Lift Me Up», звучащую на финальных титрах фильма. Об этом он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Режиссер "Черной пантеры" рассказал, как уговорил Рианну написать песню
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам кинематографиста, в течение длительного времени представители Рианны говорили ему, что певица в настоящий момент не занимается музыкой, однако предлагали оставаться на связи. Ситуация изменилась после того, как артистка увидела первый трейлер сиквела «Черной пантеры» и решила, что хочет быть частью саундтрека.

До этого в интервью NME Куглер рассказал, что хотел найти «великую артистку» для главной песни фильма, поскольку центральной темой картины было материнство. Как отметил режиссер, Рианна хотела сделать вклад в наследие покойного актера Чедвика Боузмана, исполнившего роль Черной пантеры в первой части. «Как только она представила композицию, она прямо сказала:

«Я сделала это для Чеда», — сообщил Куглер.

Кроме песни «Lift Me Up» Рианна также записала для сиквела «Черной пантеры» балладу «Born Again».

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