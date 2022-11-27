Режиссер «Страны Лавкрафта» снимет фильм для Marvel

Ранее Голливудский инсайдер Джефф Снайдер утверждал, что исполнитель главной роли в «Блэйде» Махершала Али («Лунный свет», «Зеленая книга») недоволен тем, как идет процесс создания фильма, и якобы считает, что глава Marvel Studios Кевин Файги взвалил на себя слишком много обязанностей, с которыми не может совладать. До этого из-за конфликтов в расписании проект покинул режиссер Бассам Тарик. По информации СМИ, в Marvel хотят сделать нового «Блэйда» более мрачным по сравнению с предыдущими фильмами студии.