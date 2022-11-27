Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Режиссер сериала «Страна Лавкрафта» снимет для Marvel «Блэйда» с Махершалой Али

Газета.Ru

Франко-алжирский режиссер Ян Деманж, известный по сериалу «Страна Лавкрафта» и криминальной драме «Белый парень Рик», назначен новым постановщиком предстоящего кинокомикса Marvel «Блэйд», утверждает Deadline со ссылкой на анонимные источники.

Режиссер «Страны Лавкрафта» снимет фильм для Marvel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также, по информации издания, Marvel нашли нового сценариста ленты — им станет Майкл Старрбери, работавший над мини-сериалом Авы Дюверней «Когда они нас увидят».

Предварительный релиз ленты назначен на 6 сентября 2024 года.

Ранее Голливудский инсайдер Джефф Снайдер утверждал, что исполнитель главной роли в «Блэйде» Махершала Али («Лунный свет», «Зеленая книга») недоволен тем, как идет процесс создания фильма, и якобы считает, что глава Marvel Studios Кевин Файги взвалил на себя слишком много обязанностей, с которыми не может совладать. До этого из-за конфликтов в расписании проект покинул режиссер Бассам Тарик. По информации СМИ, в Marvel хотят сделать нового «Блэйда» более мрачным по сравнению с предыдущими фильмами студии.

Фильмы,Блэйд,Белый парень Рик,Зелёная книга,Лунный свет,Кевин Файги,Ава Дюверней,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители