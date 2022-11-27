Режиссер «Страны Лавкрафта» снимет фильм для Marvel

Франко-алжирский режиссер Ян Деманж, известный по сериалу «Страна Лавкрафта» и криминальной драме «Белый парень Рик», назначен новым постановщиком предстоящего кинокомикса Marvel «Блэйд», утверждает Deadline со ссылкой на анонимные источники.
Также, по информации издания, Marvel нашли нового сценариста ленты — им станет Майкл Старрбери, работавший над мини-сериалом Авы Дюверней «Когда они нас увидят».
Предварительный релиз ленты назначен на 6 сентября 2024 года.
Ранее Голливудский инсайдер Джефф Снайдер утверждал, что исполнитель главной роли в «Блэйде» Махершала Али («Лунный свет», «Зеленая книга») недоволен тем, как идет процесс создания фильма, и якобы считает, что глава Marvel Studios Кевин Файги взвалил на себя слишком много обязанностей, с которыми не может совладать. До этого из-за конфликтов в расписании проект покинул режиссер Бассам Тарик. По информации СМИ, в Marvel хотят сделать нового «Блэйда» более мрачным по сравнению с предыдущими фильмами студии.