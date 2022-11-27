Что посмотреть: 3 фильма про секты

Секты — одна из любимых тем кинематографистов. Режиссером хочется понять мотивы людей, которые в них попадают, и показать все ужасы, которые с ними происходят. Сделали подборку напряженных фильмов про сектантов.

Фото: Кадр из фильма "Колония Дигнидад" Кадр из фильма "Колония Дигнидад"

"Колония Дигнидад"

Фильм снят на реальных событиях, произошедших в 1973 году в Чили. Главная героиня, которую играет Эмма Уотсон, отправляется в колонию "Дигнидад", чтобы вызволить оттуда своего возлюбленного. Под видом благотворительной коммуны там происходят страшные вещи, а неугодных власти людей используют как рабов. Возглавляют колонию беглецы из Третьего рейха.

"Мастер"

Хоакин Феникс сыграл в фильме пьющего демобилизованного моряка с посттравматическим стрессовым расстройством, который не может найти себе место после войны. Однажды герой знакомится с создателем религиозного культа и попадает в секту, где становится помощником ее основателя.

"Солнцестояние"

Кадр из фильма "Солнцестояние"