Disney может потерять более 100 млн долларов из-за провала мультфильма

Провальные сборы анимационного фильма «Странный мир» могут обернуться для студии Disney колоссальными убытками. Компания может потерять более 100 млн долларов.

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Дебют мультфильма не оправдал ожиданий компании. В первый уикенд «Странный мир» собрал всего 18,6 млн долларов. При этом выходные были длинными в честь Дня Благодарения. Disney рассчитывала, что анимационный фильм принесет 30-40 млн долларов.