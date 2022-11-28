Disney может потерять более 100 млн долларов из-за провала мультфильма

Провальные сборы анимационного фильма «Странный мир» могут обернуться для студии Disney колоссальными убытками. Компания может потерять более 100 млн долларов.
Дебют мультфильма не оправдал ожиданий компании. В первый уикенд «Странный мир» собрал всего 18,6 млн долларов. При этом выходные были длинными в честь Дня Благодарения. Disney рассчитывала, что анимационный фильм принесет 30-40 млн долларов.
Теперь убытки из-за провала мультфильма могут составить более 100 млн долларов, сообщает Variety. Эксперты считают, что релиз «Странного мира» на цифровых площадках может не вывести его на желаемый результат из-за крупного бюджета.