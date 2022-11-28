Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
29 минут назад

Disney может потерять более 100 млн долларов из-за провала мультфильма «Странный мир»

Слово и Дело

Провальные сборы анимационного фильма «Странный мир» могут обернуться для студии Disney колоссальными убытками. Компания может потерять более 100 млн долларов.

Disney может потерять более 100 млн долларов из-за провала мультфильма
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дебют мультфильма не оправдал ожиданий компании. В первый уикенд «Странный мир» собрал всего 18,6 млн долларов. При этом выходные были длинными в честь Дня Благодарения. Disney рассчитывала, что анимационный фильм принесет 30-40 млн долларов.

Теперь убытки из-за провала мультфильма могут составить более 100 млн долларов, сообщает Variety. Эксперты считают, что релиз «Странного мира» на цифровых площадках может не вывести его на желаемый результат из-за крупного бюджета.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители