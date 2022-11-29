Сатира на буржуазию и новые «Ёлки»: кинопремьеры недели

В четверг, 1 декабря, в кинотеатрах выходит удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля фильм «Треугольник печали» — яркая и откровенная сатира на буржуазию и модельный бизнес. Также в прокате появятся лента российского производства «Омут» о домашнем насилии и преодолении страхов и картина «На ощупь» — размышление о том, на что способен человек, оказавшийся один на один с природой. Ещё одна ожидаемая премьера — девятые «Ёлки».

Фото: Кадр из фильма «Ёлки 9» Кадр из фильма «Ёлки 9»

«Треугольник печали» (Triangle of Sadness)

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Фильм шведского режиссёра Рубена Эстлунда, завоевавший несколько наград на Каннском кинофестивале, представляет собой остроумную сатиру на общество богатых и «избранных».

По сюжету корабль с русским олигархом, капитаном-марксистом, британскими торговцами оружием, парой моделей и другими богачами терпит крушение. Немногим уцелевшим предстоит постараться выжить на необитаемом острове, а заодно и подумать о своей жизни. Там любое материальное богатство теряет смысл, а настоящей ценностью становится умение ловить рыбу.

На премьере фильма в Торонто режиссёр пояснил, что «треугольник печали» — это межбровные морщины, которые, как правило, возникают в результате житейских тягот и проблем.

Чтобы подобрать актёров для фильма, постановщик и кастинг-директора объездили полмира, начиная с Филиппин и США и заканчивая Великобританией и скандинавскими странами. Центральные роли в ленте исполнили Харрис Дикинсон, Шарлби Дин, Долли Де Леон и Вуди Харрельсон.

«Ёлки 9»

Авторы кинофраншизы «Ёлки» в девятой части вновь приглашают зрителей отметить с ними Новый год. «Заходи на праздник!» — гласит слоган комедийной ленты. Всеобщее веселье обеспечат персонажи Фёдора Добронравова, Евгения Кулика, Алексея Серебрякова, Елены Валюшкиной, Яна Цапника и других актёров.

Режиссёрами фильма выступили Александра Лупашко, ранее снявшая одну из новелл восьмой части киноальманаха, а также Сергей Наумов («Два»). Сценарий написали Евгений Кулик и Дмитрий Балуев.

По словам Кулика, девятая часть будет интересна зрителям в любое время года.

«Мы старались сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время. И это непростая задача — тем более в жанре комедии. В фильме появились новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звёзд и неожиданных камео. «Ёлки» будут принципиально новыми, смешными и свежими. Мы стараемся и надеемся, что у фильма будет такой успех, что он будет нравиться всем ещё много лет», — цитирует «Вокруг ТВ» актёра и сценариста.

Действие фильма по традиции разворачивается в разных частях России: в деревне Глухарёво жители ждут появления зарубежной кинозвезды, в Тюмени домохозяйка и новоиспечённая блогерша пытается выиграть пари у мужа, в Екатеринбурге мужчина, увлекающийся косплеем, оказывается перед выбором между семейным уютом и эпическими приключениями, а в Петербурге девушка узнаёт неприглядную правду о своём женихе.

Героев Сергея Светлакова и Ивана Урганта в фильме не будет.

«Омут»

Сюжет постхоррора «Омут» вращается вокруг Любы, которая стала заложницей токсичных отношений: муж периодически оскорбляет девушку и издевается над ней. Однажды Люба вместе с подругами уезжает в российскую глубинку, чтобы с помощью духовных практик встретиться со своей истинной сутью, однако оказывается, что именно этого она и боится больше всего. Люба попадает в общество шаманов, которые проводят мистические ритуалы, чтобы вывести наружу самые потайные страхи своих подопечных.

Большое влияние на картину оказал личный опыт продюсера и сценаристки Ольги Лоянич — ей приходилось искать себя и обращаться за помощью в различные секты.

«Идея картины родилась из личного опыта преодоления и изживания из себя стереотипных женских страхов, табу, социоролевых ожиданий, воспитанных нашим обществом и культурой, — рассказала кинематографистка в интервью для портала RussoRosso. — Идея поместить события в пространство «секты» и «оживить» страх, на мой взгляд, единственное решение, позволяющее вывести страхи в их реальном виде через образы из подсознания на свет, не уменьшая их сущность и не облегчая их переживание. Прожить реальность собственных страхов и их влияние на жизнь каждого на примере конкретного переживания главной героини».

Режиссёром проекта выступил Денис Крючков, ранее снявший криминальный боевик «Русский рейд». Центральные роли исполнили Алёна Митрошина, Вольфганг Черни, Екатерина Соломатина, Вячеслав Чепурченко и другие.

«На ощупь»

В дебютной работе режиссёра и сценариста Антона Мусса говорится о жизни человека, который оказался на перепутье и решил стать отшельником.

По словам исполнителя главной роли Дмитрия Нагиева, этот проект стал для него настоящим вызовом.

«Это важная и сложная роль для меня — человека, купившего диплом у таксиста, которая потребует особых усилий. Ещё никогда мне не приходилось играть слепого в лесу, противостоящего всем его обитателям», — цитирует актёра портал «Вокруг ТВ».