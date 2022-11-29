Александр Сокуров получил награду на фестивале в Сербии

Российский кинорежиссер и сценарист взял награду на фестивале в Сербии. Он был удостоен ее за вклад в мировой кинематограф, передает агентство Tanjug. Уточняется, что награда "Взгляд на мир: Воислав Вучинич", который получил народный артист РФ, была вручена лауреату из-за рубежа впервые.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

На фестивале также был представлен новый проект Сокурова. Режиссеру удалось создать экспериментальный анимационный мультфильм с использованием технологии deepfake.