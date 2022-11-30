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1 час назад

Крупная иностранная кинокомпания возвращается в Россию

Primpressиещё 1

Французская кинокомпания Pathé возобновила деятельность в России, сообщает PRIMPRESS.

Крупная иностранная кинокомпания возвращается в Россию
Фото:  PRIMPRESS PRIMPRESS

Как рассказал генеральный директор кинопрокатной компании «Атмосферы кино» Вадим Иванов, французы выпустят в нашей стране несколько своих крупных проектов: «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» и дилогия «Три мушкетера»: «Три мушкетера – ДʼАртаньян» и «Три мушкетера – Миледи». Прокат этих картин запланирован на 14 февраля 2023 года и на апрель и декабрь 2023 года соответственно.

Напомним, после начала специальной операции на Украине компания перестала продавать новый контент в России, хотя и продолжала работать с фильмами, которые были проданы до конца февраля

Фильмы,Три мушкетера,Вадим Иванов,
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