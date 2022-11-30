Крупная иностранная кинокомпания возвращается в Россию

Как рассказал генеральный директор кинопрокатной компании «Атмосферы кино» Вадим Иванов, французы выпустят в нашей стране несколько своих крупных проектов: «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» и дилогия «Три мушкетера»: «Три мушкетера – ДʼАртаньян» и «Три мушкетера – Миледи». Прокат этих картин запланирован на 14 февраля 2023 года и на апрель и декабрь 2023 года соответственно.