Найтли считала, что "Пиратов Карибского моря" ожидает провал

Сценарист и режиссер "Любви на самом деле" Ричард Кертис вспомнил разговор с Кирой Найтли, который произошел в 2003 году. Его слова цитирует Entertainment Tonight.

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На тот момент Найтли только начинала актерскую карьеру. Она снялась в фильме "Пираты Карибского моря", и Кертис спросил звезду, что она думала по поводу участия в проекте.

"И она сказала: "Я не думаю, что он станет популярным. Это пиратский фильм, и они всегда проваливаются", - поделился режиссер.