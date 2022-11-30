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1 час назад

Кира Найтли считала, что "Пиратов Карибского моря" ожидает провал

Газета.Ruиещё 1

Сценарист и режиссер "Любви на самом деле" Ричард Кертис вспомнил разговор с Кирой Найтли, который произошел в 2003 году. Его слова цитирует Entertainment Tonight.

Найтли считала, что "Пиратов Карибского моря" ожидает провал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На тот момент Найтли только начинала актерскую карьеру. Она снялась в фильме "Пираты Карибского моря", и Кертис спросил звезду, что она думала по поводу участия в проекте.

"И она сказала: "Я не думаю, что он станет популярным. Это пиратский фильм, и они всегда проваливаются", - поделился режиссер.

Первый фильм франшизы вышел в 2003 году, Найтли сыграла Элизабет Суонн. Проект стал популярным, после чего вышло еще четыре части.

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