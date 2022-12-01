Вышел трейлер самого безумного фильма года

Вышел трейлер фильма «Кокаиновый медведь».
Это фильм, основанный на реальной истории 175-фунтового черного медведя, который в 1985 году проглотил спортивную сумку с брошенным кокаином на севере Джорджии.
Как пишет издание The Guardian, «Кокаиновый медведь» — настолько идеальное название для фильма, что любая попытка наполнить его реальным содержанием может легко привести к разочарованию.
Судмедэксперт, вскрывший медведя, проглотившего в действительности кокаин, заявил, что у того случилось кровоизлияние в мозг, отказали почки, сердце и легкие. Почти наверняка он умер в ужасе и в невероятной боли.
Создатели фильма переиграли эту историю, и теперь сделали из животного наркомана, который «сидит на кокаине». «Кокаиновый медведь» — это фильм о медведе, который употребляет кокаин. Судя по трейлеру, пишет издание, Cocaine Bear будет настоящим событием в мире кино.