100 лет «философскому пароходу» – фильм «Афиши» о потомках российских эмигрантов начала XX века

Фильм рассказывает историю русской эмиграции вплоть до осени 1922 года, когда из Петрограда был отправлен так называемый «Философский пароход» – рейсы за границу с представителями творческой и научной интеллигенции. Автором идеи, сценаристом и продюсером выступил главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Париже при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Герои «Отражения» – потомки семей разных волн белой эмиграции в возрасте от 21 года до 83 лет, родившиеся во Франции и России. Среди них – представители семей Мусиных-Пушкиных, Бруни, Семеновых-Тян-Шанских и других. Некоторые из молодых потомков во время съёмок впервые в жизни посетили Санкт-Петербург, откуда когда-то уезжали их родные. По словам автора фильма Трифона Бебутова, они очень заинтересованы в России и относятся к ней с большой любовью и трепетом. Идея зафиксировать их воспоминания появилась в январе 2022 года, к 100-летию исхода представителей дворянских и княжеских семей, интеллектуалов, философов и предпринимателей, находящихся на стороне Белого движения, которые были вынуждены покинуть Советскую Россию вместе со своими семьями.