7 лучших документальных фильмов для тех, кто интересуется искусством

Приятно думать, что искусство — это не про деньги, а только о великих идеях и эстетике. Это, конечно же, не так: на протяжении столетий артисты коммерциализируют свой труд, борются за рекордные гонорары и продажи на аукционах. К выходу документального проекта «Пелевин» мы вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 7 фильмов-расследований, проливающих свет на жизнь арт-индустрии.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Пелевин» (2022, реж. Родион Чепель)

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Виктор Пелевин — один из самых продаваемых отечественных авторов, уже много лет не появлявшийся на публике и не дающий интервью. Тем не менее он с 2013 года почти ежегодно выпускает по книге, все они про жизнь в России. Режиссер проекта отправляется в путешествие по биографии писателя, встречается с его друзьями и знакомыми, чтобы больше узнать о таинственном авторе.

«Потерянный Леонардо» (2021, реж. Андреас Койфоэд)

Как можно из тысячи долларов сделать 450 миллионов? Надо всего лишь найти ранее неизвестную картину Леонардо да Винчи, а потом уверить экспертов и коллекционеров, что это правда она. Так и случилось со «Спасителем мира», которую купил наследный принц Саудовской Аравии и попробовал выставить в Лувре рядом с «Мона Лизой».

«Выход через сувенирную лавку» (2010)

В арт-мире нет более известного анонимного художника, чем Бэнкси — нет и более успешного маркетолога и мистификатора, чем он. В псевдодокументальном фильме выдуманный артист, француз-экспат Тьерри Гетта погружается в мир стрит-арта США, чьи герои пытаются зарабатывать на когда-то демонстративно некоммерческом виде искусства.

«Повелись! Подлинная история о поддельных произведениях искусства» (2020, реж. Барри Аврич)

Чтобы картина попала в музей, у нее должен быть четкий провенанс (история обладателей) и заключение влиятельного эксперта. Поэтому обмануть культурные институции довольно тяжело, но некоторым удается. Фильм Аврича о страшном скандале, когда в 1995 году старейшая галерея Нью-Йорка Knoedler Gallery все-таки купила поддельное полотно Марка Ротко за 750 тысяч долларов.

«Художник и вор» (2020, реж. Бенджамин Ри)

В 2015 года чешская художница Барбора Кисилькова выставила свои новые картины на вернисаже в норвежской галерее, вскоре их украли прямо с витрины заведения. Спустя время Барбора находит вора, им оказывается наркозависимый Карл-Бертиля Норланда, который якобы не помнит, что сделал с произведениями искусства. Взамен нанесенного ущерба женщина просит об одном — попозировать ей.

«Размытые границы арт-мира» (2017, реж. Барри Аврич)

Истории творчества Клода Моне, Энди Уорхол, Джеффа Кунс и другие знаменитости арт-мира доказывают, художники готовы воспроизводить один и тот же шедевр ради финансовой выгоды. В еще одном документальном расследовании Барри Арвич напрямую обращается к экспертам, чтобы объяснить причины коммерциализации индустрии.

«Черное искусство: в отсутствии света» (2021, реж. Сэмюэл Д. Поллард)