Мультфильм про братьев Марио выпустят в онлайне

Новая экранизация Super Mario Bros. будет длиться всего 86 минут — это почти полтора часа. После проката по кинотеатрам мультфильм добавят в онлайн-сервисы. Это произойдёт 11 мая — почти через месяц после мировой премьеры. Этой информацией поделился бывший редактор GiantBomb и GameSpot Джефф Герстман.