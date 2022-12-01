Главные премьеры фильмов в декабре 2022 года

В декабре обычно пересматривают «Гарри Поттера» и «Иронию судьбы», но новинок в этот раз тоже хватает. Дэниэл Крейг вновь станет детективом, Гильермо дель Торо покажет мрачную версию Пиноккио, а Дэмьен Шазелл попробует повторить успех «Ла-Ла Ленда». Рассказываем про все важные премьеры декабря!

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Ёлки 9»

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Ни уход главных звёзд, ни, наверное, даже зомби-апокалипсис не удержит студию Bazelevs от съёмок очередных «Ёлок». 1 декабря выйдет уже девятый номерной фильм о людях, которые находят счастье прямо под стук курантов.

«Скрудж: Рождественская песнь»

Экранизаций «Рождественской песни» много не бывает. В ноябре уже вышла комедия на основе романа Чарльза Диккенса, а теперь Netflix готовит мультфильм, где праздничный дух и добрые люди вновь растопят сердце Скруджа.

«Вечная дочь»

Дата выхода: 2 декабря. Режиссёр: Джоанна Хогг. В главных ролях: Тильда Суинтон, Карли-София Дэйвис, Джозеф Майделл и другие. Жанр: драма, детектив. Где смотреть: в кинотеатрах (и в России).

Новый фильм студии А24 расскажет о маме и дочке, которые давно покинули дом, но теперь возвращаются. Вместо уютного жилища они находят отель, хранящий много жутких тайн. Фишка «Вечной ночи» в Тильде Суинтон — актриса исполнила сразу две роли.

«Жестокая ночь»

Дата выхода: 2 декабря. Режиссёр: Томми Виркола. В главных ролях: Дэвид Харбор, Беверли Д’Анджело, Джон Легуизамо и другие. Жанр: ужасы, боевик, комедия. Где смотреть: в России официальной премьеры не будет.

«Жестокая ночь» расскажет о семье, которую взяли в заложники прямо в новогоднюю ночь. К счастью, ребёнок получил в подарок волшебную рацию. На звонок отвечает сам Санта в исполнении Дэвида Харбора. Он придёт на помощь и сломает негодяям все кости. Похоже, фильм не просто так называют смесью «Крепкого орешка» и «Один дома».

«Освобождение»

После скандала на «Оскаре» Уилл Смит нашел идеальный вариант восстановить репутацию и вновь претендовать на заветную статуэтку. Он сыграет раба, которого вот-вот казнит злобный хозяин. Персонаж Смита подаётся в бега и выживает в недружелюбном мире.

«Пиноккио»

Дата выхода: 9 декабря. Режиссёры: Гильермо дель Торо, Марк Густафсон. В главных ролях: Грегори Манн, Юэн Макгрегор, Рон Перлман и другие. Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези. Где смотреть: Netflix

Пиноккио на волне популярности. Разработчики из Neowiz полируют Lies of P, а Disney пару месяцев назад выпустила провальную экранизацию с Томом Хэнксом. Теперь пришла очередь мрачной анимационной версии от Гильермо дель Торо. Западные критики уже оценили мультфильм и остались в восторге.

«Кит»

Дата выхода: 9 декабря. Режиссёр: Даррен Аронофски. В главных ролях: Брендан Фрейзер, Сэди Синк, Хонг Чау и другие. Жанр: драма. Где смотреть: в России официальной премьеры не будет.

«Кит» ещё не вышел, а уже собрал весь возможный ажиотаж. Дело в Венецианском кинофестивале, где зрители аплодировали Брендану Фрейзеру шесть минут подряд. Актёр сыграл мужчину весом в 272 кг. Когда-то давно он бросил семью, а теперь пытается восстановить отношения с дочерью.

«Кот в сапогах 2: Последнее желание»

Дата выхода: 21 декабря. Режиссёр: Джоэль Кроуфорд. В главных ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Флоренс Пью и другие. Жанр: мультфильм, комедия, приключения. Где смотреть: в России официальной премьеры не будет.

Впервые Кот в сапогах в исполнении Бандераса появился в «Шреке 2». Зрителей очаровал невероятно милый взгляд котика — поэтому пушистый и получил уже второй сольный мультфильм. Правда, у героя всё плохо. У него девять жизней, но восемь уже израсходованы. Как кот распорядится последней? Судя по трейлерам, не удержится от очередного опасного приключения!

«Вавилон»

Дата выхода: 23 декабря. Режиссёр: Дэмьен Шазелл. В главных ролях: Оливия Уайлд, Брэд Питт, Марго Робби и другие. Жанр: детектив, криминал. Где смотреть: в России официальных показов не будет.

В новом фильме режиссёр «Ла-Ла Ленда» собрал звёздный состав. Оливия Уайлд, Брэд Питт, Тоби Магуайр и Марго Робби отправятся в 1920 год. Это время, когда немое кино утратило популярность и вчерашние звёзды ищут место в новом мире. Найдут ли? Западные зрители узнают ответ 23 декабря, а вот в России премьеры не будет.

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

Дата выхода: 23 декабря. Режиссёр: Райан Джонсон. В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста и другие. Жанр: детектив, криминал. Где смотреть: Netflix

Первая часть «Достать ножи» — один из лучших фильмов 2019 года. Райан Джонсон собрал звёздный актёрский состав и рассказал отличную историю о жадности и мести. В этот раз детектив Бенуа Блан окажется в Греции и вычислит из множества подозреваемых нового убийцу.

«Белый шум»

Дата выхода: 30 декабря. Режиссёр: Ноа Баумбак. В главных ролях: Адам Драйвер, Рэффи Кэссиди, Грета Гервиг и другие. Жанр: драма, комедия, ужасы. Где смотреть: Netflix

В центре сюжета эксперт по Адольфу Гитлеру, которого играет Адам Драйвер. Дела у него плохи: отношения с детьми разладились, жена изменяет, а обсуждать фюрера никто не спешит. А ещё недалеко от дома произошла железнодорожная катастрофа, и теперь герой панически боится умереть. Похоже, разобраться с проблемами будет трудно. Всё-таки не просто так среди жанров заявлены ужасы.