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1 час назад

Мощные триллеры, на которые стоит потратить время: видео

Мира Маркина

Пользователь социальной сети TikTok с ником @kino_imax опубликовал видео с подборкой лучших триллеров и боевиков, которые достойны внимания каждого любителя картин этих жанров.

Среди лучших, по мнению авторов этого аккаунта, оказались такие фильмы, как

Всего пользователь перечислил семь фильмов, которые, на его взгляд, обязательно стоит посмотреть и время, потраченно на просмотр, будет того стоить.

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Рейтинг каждого из фильмов больше 7 из 10.

Ранее "Рамблер" показывал, что вы не знали о сериале "Игра в кальмара".

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