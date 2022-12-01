Мощные триллеры, на которые стоит потратить время: видео

Пользователь социальной сети TikTok с ником @kino_imax опубликовал видео с подборкой лучших триллеров и боевиков, которые достойны внимания каждого любителя картин этих жанров.

Среди лучших, по мнению авторов этого аккаунта, оказались такие фильмы, как

"Заложница" 2007 года,

"Стрелок" 2007 года ,

"Поцелуй дракона" 2001 года ,

"Джек Ричар" 2012 года и другие.

Всего пользователь перечислил семь фильмов, которые, на его взгляд, обязательно стоит посмотреть и время, потраченно на просмотр, будет того стоить.