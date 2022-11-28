4 русских триллера, за которые не стыдно

Российские триллеры с каждым годом становятся все более изощренней, а некоторые из них и вовсе не уступают работам европейских и голливудских режиссеров.

Фото: Кадр из фильма "Жить" Кадр из фильма "Жить"

Подробнее о триллерах отечественного производства, которые наверняка приятно удивят фанатов жанра – в материале "Рамблера".

"Жить", 2010

Добродушный пожилой охотник встречает юного незнакомца, который пытается спастись от кровожадных преследователей. Героев ничего не объединяет, но все же они решают помочь друг другу, чтобы выжить.

"Змеиный источник", 1997

Студентка педагогического института Диана приезжает на практику в небольшой городок, объятый ужасом. В городе орудует маньяк, который жестоко расправляется с девушками одного типажа.

"72 метра", 2004

Кадр из фильма "72 метра"

Капитан-лейтенанты Пётр Орлов и Иван Муравьёв долгие годы служат на подводной лодке "Славянка". Но внезапно происходит внештатная ситуация: во время плановых боевых учений волны от учебных взрывов встревожили "спящую" со времен Второй мировой войны морскую мину.

"Текст", 2019

Кадр из фильма "Текст"