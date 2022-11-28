4 русских триллера, за которые не стыдно

Российские триллеры с каждым годом становятся все более изощренней, а некоторые из них и вовсе не уступают работам европейских и голливудских режиссеров.
Подробнее о триллерах отечественного производства, которые наверняка приятно удивят фанатов жанра – в материале "Рамблера".
Добродушный пожилой охотник встречает юного незнакомца, который пытается спастись от кровожадных преследователей. Героев ничего не объединяет, но все же они решают помочь друг другу, чтобы выжить.
Студентка педагогического института Диана приезжает на практику в небольшой городок, объятый ужасом. В городе орудует маньяк, который жестоко расправляется с девушками одного типажа.
Капитан-лейтенанты Пётр Орлов и Иван Муравьёв долгие годы служат на подводной лодке "Славянка". Но внезапно происходит внештатная ситуация: во время плановых боевых учений волны от учебных взрывов встревожили "спящую" со времен Второй мировой войны морскую мину.
Илья отсидел в тюрьме семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, герой мечтает лишь об одном – отомстить Петру, который подбросил ему запрещенные вещества. Встретившись со своим обидчиком, Илья получает доступ к его смартфону, где хранится множество фотографий, видео и переписок. Теперь бывший заключенный может распорядиться ими по своему усмотрению.