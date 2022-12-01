Вышел трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Paramount Pictures выпустила первый трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов». В ролике показали кадры из будущего фильма, на которых можно увидеть звероботов и культовых героев из прошлых фильмов о Трансформерах.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

События «Восхождения Звероботов» развернутся в 1994 году в Нью-Йорке и некоторых городах Перу и будут сосредоточены на истории Оптимуса Прайма. Главные роли в картине исполнили Мишель Йео («Мемуары гейши»), Пит Дэвидсон («Компромат»), Рон Перлман («Хеллбой») и Энтони Рамос («Гамильтон»). Поставил ленту Стивен Кейпл младший — ранее он работал над «Кридом 2».