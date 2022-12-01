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3 часа назад

Вышел первый трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Чемпионат.com

Paramount Pictures выпустила первый трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов». В ролике показали кадры из будущего фильма, на которых можно увидеть звероботов и культовых героев из прошлых фильмов о Трансформерах.

Вышел трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

События «Восхождения Звероботов» развернутся в 1994 году в Нью-Йорке и некоторых городах Перу и будут сосредоточены на истории Оптимуса Прайма. Главные роли в картине исполнили Мишель Йео («Мемуары гейши»), Пит Дэвидсон («Компромат»), Рон Перлман («Хеллбой») и Энтони Рамос («Гамильтон»). Поставил ленту Стивен Кейпл младший — ранее он работал над «Кридом 2».

Премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня 2023 года по всему миру. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.

Фильмы,Хеллбой,Крид 2,Пит Дэвидсон,Энтони Рамос,Мишель Йео,Рон Перлман,
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