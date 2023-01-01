Как на самом деле снимали "Пятый элемент"

«Пятый элемент» покорил поклонников научной фантастики еще в 1997 году и мгновенно стал культовой классикой. Режиссеру Люку Бессону удалось создать одно из лучших сочетаний научной фантастики и комедии 20-го века, которое до сих пор почитается зрителями.

Фото: Кадр из фильма "Пятый элемент" Кадр из фильма "Пятый элемент"

"Рамблер" раскроет некоторые пикантные секреты, оставшиеся за кадром, неудачи во время производства или просто некоторые мелочи о создании культового фильма.

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Кастинг

Бессон предлагал роль Корбена Мелу Гибсону, который ему отказал. Следом он предложил роль Брюсу Уиллису. Судя по всему, Бессон дал Уиллису сценарий, и всего через два часа Уиллис согласился. Однако режиссер колебался, потому что у актера было несколько провалов, и он считал «Пятый элемент» немного рискованным.

Бессон знал, кого он хочет видеть в роли злодея Зорга. А именно, это должен был быть тот самый парень, который играл злодея в Леоне: Гэри Олдман. Бессон был большим поклонником Олдмана, называя его «одним из пяти лучших актеров мира».

Майвенн Ле Беско, жена Люка Бессона, сыграла диву, но только потому что изначально выбранная актриса не смогла сыграть роль.

Кадр из фильма "Пятый элемент"

А вот ради роли Лиилу Бессон отсмотрел сотни актрис и остановился на Милле Йовович. В ней явно было что-то, что ему нравилось. Хотя Бессон был женат на "диве" Майвенн Ле Беско, позже он бросил жену, чтобы закрутить роман с Йовович. Они поженились, но развелись в 1999 году.

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Бюджет

Еще в 1997 году «Пятый элемент» стал самым дорогим фильмом, снятым за пределами Голливуда, с бюджетом в 93 миллиона долларов.

У него также был один из самых высоких бюджетов на спецэффекты за все время. Это был большой успех, и он стал самым кассовым французским фильмом, собрав во всем мире 263 миллиона долларов, пока «Неприкасаемые» 2011 года не побили этот рекорд.

Несмотря на то, что финансисты установили бюджет, Бессон значительно превысил его и никогда не говорил им и не показывал им никаких отснятых материалов.

Детали

- В начале съемок фильма Милла Йовович постоянно красила волосы в ярко-оранжевый цвет. Однако после частого окрашивания ее волосы начали выпадать. Из-за этого ей пришлось носить парик до конца съемок.

- «Божественный язык», на котором говорит главный герой Лиилу, может звучать как тарабарщина, но за этими словами скрываются реальные значения.

Так, Люк Бессон создал язык для фильма, и в его словаре было всего 400 слов. Бессон заставил Миллу Йовович (которая играет Лилу) выучить этот совершенно новый язык. Для практики Бессон и Йовович писали друг другу письма, но к концу съемок они могли полноценно разговаривать на нем. Вероятно, помогло и то, что Йовович уже свободно говорила на четырех языках.

- Сценаристы ошибались с датами. Так, начало сюжетапроисходило в 1914 году, однако, спустя 300 лет сценаристы показывают дату 2263. Откуда появились лишние 49 лет, непонятно.

- В фильме постоянно фигурирует число "пять": Зорг останавливает бомбу, когда на таймере остается пять секунд, на лицензии Корбена остается пять очков, а шоу Руби Род начинается в пять часов.