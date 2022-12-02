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2 часа назад

"Индиана Джонс 5" получил первый трейлер и новое название

Газета.Ruиещё 2

Индиана Джонс возвращается с пятой частью, выпущенной трейлером и новым названием : «Индиана Джонс и циферблат судьбы»

"Индиана Джонс 5" получил первый трейлер и новое название
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В фильме режиссера Джеймса Мангольда вместе с Фиби Уоллер-Бридж снялись Харрисон Форд, вернувшийся в роли искателя приключений в этой последней части.

Ранее Форд играл в фильмах «В поисках утраченного ковчега» (1981), «Храм судьбы» (1984), «Последний крестовый поход» (1989) и «Королевство хрустального черепа» (2008).

В фильме используется технология омоложения во вступительной части фильма, действие которой, происходит в 1944 году, примерно через восемь лет после событий фильма 1981 года «В поисках утраченного ковчега». После повествование фильма перенесется в 1969 год .

Помимо Форда и Уоллер-Бридж, в «Циферблате судьбы» снялись Антонио Бандерас (« Боль и слава»), ветеран франшизы Джон Рис-Дэвис («В поисках утраченного ковчега»), Шонетт Рене Уилсон («Черная пантера»), Томас Кречманн («Бут ») , Тоби Джонс («Мир Юрского периода: Павшее королевство»), Бойд Холбрук (« Логан»), Оливье Рихтерс (« Черная вдова»), Итанн Исидор («Мортель») и Мадс Миккельсен («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»).

Продюсируют фильм Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Саймон Эмануэль. Стивен Спилберг, который передал бразды правления Мангольду в этой итерации, является исполнительным продюсером вместе с Джорджем Лукасом, пишет The Hollywood reporter.

Джон Уильямс, автор музыки к каждому приключению Indy, снова сочиняет музыку. Фильм выходит 30 июня 2023 года.

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