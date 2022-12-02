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2 часа назад

Певица Анна Asti повторила образ жены Шурика для съемок в фильме

runews24.ruиещё 1

Певица Анна Asti (Анна Дзюба) для участия в проекте телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы» перевоплотилась в жену Шурика из советского фильма.

Певица Анна Asti повторила образ жены Шурика для съемок
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Исполнительница примерила на себя роль жены Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Певица исполнила культовую композицию «Звенит январская вьюга», сообщает «СтарХит».

На Анне в кадре была надета тельняшка в бело-оранжевую полоску и приталенное платье.

Asti станет не единственной певицей, которая появится в фильме. Клава Кока исполнит песню «Пять минут».

Зрители смогут увидеть киноленту на телеэкранах в новогоднюю ночь.

Фильмы,Иван Васильевич меняет профессию,Клава Кока,
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