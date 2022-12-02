Певица Анна Asti повторила образ жены Шурика для съемок

Певица Анна Asti (Анна Дзюба) для участия в проекте телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы» перевоплотилась в жену Шурика из советского фильма.
Исполнительница примерила на себя роль жены Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Певица исполнила культовую композицию «Звенит январская вьюга», сообщает «СтарХит».
На Анне в кадре была надета тельняшка в бело-оранжевую полоску и приталенное платье.
Asti станет не единственной певицей, которая появится в фильме. Клава Кока исполнит песню «Пять минут».
Зрители смогут увидеть киноленту на телеэкранах в новогоднюю ночь.