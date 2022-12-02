Как создать свой фильм: опыт от Виталия Андреева

Уверены, что хотябы раз в жизни у вас возникало желание снять свой фильм и стать режиссером. Однако не все решаются на такой поступок в осознанном возрасте. Актер Виталий Андреев осуществил свою мечту, снял собственный фильм «Игрок» и рассказал, как же создать свой фильм.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Техника

Для того, чтобы снять фильм потребуется аппарат, который будет снимать и который будет записывать звук. Никогда не пишите его через камеру — качество будет отвратное. Сейчас технологии позволяют даже снимать картинку через телефон. В Инстаграме я публиковал наш мини-сериал для Reels «Пытка». Все зависит от ваших амбиций и личных возможностей.

Продюсеры

Еще один важный фактор — наличие продюсеров, которые готовы поверить в вас и вложиться в создание проекта. К сожалению, большая редкость, когда без них вам удастся снять фильм на собственные средства. В момент, когда будете представлять свой проект потенциальному продюсеру, будьте уверены в себе, тогда все получится.

Актер

Как не странно в роли актера может выступить и кот, и стол, и профессиональный актер. Все зависит от ваших идей для проекта. При наличии хорошего сценария, техники и объекта для съемки можно начинать снимать фильм. Дальше все измеряется исключительно вашим талантом. Не бойтесь пробовать и воплощайте в жизнь то, что задумал.

Команда