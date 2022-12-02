У мультфильма "Яга и книга заклинаний" пропала дата премьеры

В основе сюжета мультфильма - история рыжеволосой ведьмы из Тридевятого Царства по имени Яга, у которой много лет назад похитили Книгу Заклинаний, без которой она не может колдовать. Однажды Яга встречает царевну Синеглазку, готовую помочь ей вернуть похищенную книгу.