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49 минут назад

У мультфильма "Яга и книга заклинаний" пропала дата премьеры

Газета.Ru

Компания "НМГ Кинопрокат" убрала из графика премьер анимационный фильм "Яга и книга заклинаний", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". Премьера должна была состояться 29 декабря 2022 года.

У мультфильма "Яга и книга заклинаний" пропала дата премьеры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новую дату релиза дистрибьютор объявит дополнительно.

В основе сюжета мультфильма - история рыжеволосой ведьмы из Тридевятого Царства по имени Яга, у которой много лет назад похитили Книгу Заклинаний, без которой она не может колдовать. Однажды Яга встречает царевну Синеглазку, готовую помочь ей вернуть похищенную книгу.

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