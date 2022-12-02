У мультфильма "Яга и книга заклинаний" пропала дата премьеры

Компания "НМГ Кинопрокат" убрала из графика премьер анимационный фильм "Яга и книга заклинаний", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". Премьера должна была состояться 29 декабря 2022 года.
Новую дату релиза дистрибьютор объявит дополнительно.
В основе сюжета мультфильма - история рыжеволосой ведьмы из Тридевятого Царства по имени Яга, у которой много лет назад похитили Книгу Заклинаний, без которой она не может колдовать. Однажды Яга встречает царевну Синеглазку, готовую помочь ей вернуть похищенную книгу.