Вышел новый трейлер фантастической драмы "Мира"

Фильм расскажет о девушке по имени Лера Арабова. Героиня живет с семьей во Владивостоке, а ее отец уже много лет работает на орбитальной космической станции "Мира", превратившись лишь в голос в телефоне. После того, как на ее дом обрушивается метеоритный дождь, девушка объединяется с родителем, чтобы предотвратить катастрофу.