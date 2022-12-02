Вышел новый трейлер фантастической драмы "Мира"

Вышел трейлер фантастической драмы "Мира" на YouTube. Премьера картины состоится 22 декабря.
Режиссер - Дмитрий Киселев. В ролях - Анатолий Белый, Вероника Устимова, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков.
Фильм расскажет о девушке по имени Лера Арабова. Героиня живет с семьей во Владивостоке, а ее отец уже много лет работает на орбитальной космической станции "Мира", превратившись лишь в голос в телефоне. После того, как на ее дом обрушивается метеоритный дождь, девушка объединяется с родителем, чтобы предотвратить катастрофу.