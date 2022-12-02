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1 час назад

Вышел новый трейлер фантастической драмы "Мира"

Газета.Ru

Вышел трейлер фантастической драмы "Мира" на YouTube. Премьера картины состоится 22 декабря.

Вышел новый трейлер фантастической драмы "Мира"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Режиссер - Дмитрий Киселев. В ролях - Анатолий Белый, Вероника Устимова, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков.

Фильм расскажет о девушке по имени Лера Арабова. Героиня живет с семьей во Владивостоке, а ее отец уже много лет работает на орбитальной космической станции "Мира", превратившись лишь в голос в телефоне. После того, как на ее дом обрушивается метеоритный дождь, девушка объединяется с родителем, чтобы предотвратить катастрофу.

Максим Лагашкин,Кирилл Зайцев,Евгений Егоров,Татьяна Догилева,Анатолий Белый,Дарья Мороз,Андрей Смоляков,Дмитрий Киселев,
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