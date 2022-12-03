Эрнст рассказал, как Балабанов звал его на роль в "Кочегаре"

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст признался, что Алексей Балабанов когда-то приглашал его на роль заказчика убийств в драму «Кочегар».

Фото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости» Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Об этом Эрнст рассказал на открытии кинофестиваля «Зимний», который стартовал 2 декабря в Москве. Фильмом открытия смотра стала документальная лента киноведа и близкой подруги Балабанова Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием».

На сцене картину представила сама Аркус, вдова Алексея Балабанова Надежда Васильева и продюсер фильма Константин Эрнст. Он признался, что в свое время получил необычное предложение от Балабанова, позвавшего его в один из своих фильмов.

«Он звал меня на роль заказчика убийств в «Кочегаре». Слава богу, я отказался», — признался Эрнст.