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1 час назад

Эрнст рассказал, как Балабанов звал его на роль в "Кочегаре"

Газета.Ru

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст признался, что Алексей Балабанов когда-то приглашал его на роль заказчика убийств в драму «Кочегар».

Эрнст рассказал, как Балабанов звал его на роль в "Кочегаре"
Фото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Об этом Эрнст рассказал на открытии кинофестиваля «Зимний», который стартовал 2 декабря в Москве. Фильмом открытия смотра стала документальная лента киноведа и близкой подруги Балабанова Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием».

На сцене картину представила сама Аркус, вдова Алексея Балабанова Надежда Васильева и продюсер фильма Константин Эрнст. Он признался, что в свое время получил необычное предложение от Балабанова, позвавшего его в один из своих фильмов.

«Он звал меня на роль заказчика убийств в «Кочегаре». Слава богу, я отказался», — признался Эрнст.

Также продюсер рассказал, что должен был сопродюсировать фильм «Брат 2», но в итоге, его работа ограничилась только продюсированием саундтрека.

Фильмы,Кочегар,Брат 2,Надежда Васильева,Любовь Аркус,Константин Эрнст,Алексей Балабанов,Первый канал,
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