Эрнст рассказал, как Балабанов звал его на роль в "Кочегаре"

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст признался, что Алексей Балабанов когда-то приглашал его на роль заказчика убийств в драму «Кочегар».
Об этом Эрнст рассказал на открытии кинофестиваля «Зимний», который стартовал 2 декабря в Москве. Фильмом открытия смотра стала документальная лента киноведа и близкой подруги Балабанова Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием».
На сцене картину представила сама Аркус, вдова Алексея Балабанова Надежда Васильева и продюсер фильма Константин Эрнст. Он признался, что в свое время получил необычное предложение от Балабанова, позвавшего его в один из своих фильмов.
«Он звал меня на роль заказчика убийств в «Кочегаре». Слава богу, я отказался», — признался Эрнст.
Также продюсер рассказал, что должен был сопродюсировать фильм «Брат 2», но в итоге, его работа ограничилась только продюсированием саундтрека.