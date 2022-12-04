Суровый Киану Ривз на первом постере «Джона Уика 4»

Lionsgate презентовала первый официальный постер боевика «Джон Уик 4». На нём изображён портрет главного героя в исполнении Киану Ривза.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В четвёртой части нашумевшей серии боевиков Ривзу компанию Ривзу составят знаменитые кинобойцы Донни Йен и Скотт Эдкинс. А к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн, Иэн МакШейн и другие.

Первая часть «Джона Уика» вышла в 2014 году и моментально стала успешной благодаря таланту режиссёра и в прошлом опытного каскадёра Чада Стахелски. Чад также снял вторую и третью части, и за постановку четвёртой тоже отвечает он.