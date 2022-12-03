Marvel отменит часть релизов по двум причинам

Marvel может отменить некоторые релизы из-за переизбытка проектов.

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Связано это с тем, что руководство Disney осталось недовольным после просмотра недавно вышедшего четвертой фазы киновселенной.

Первые три фазы состояли из 23 проектов, четвертая же включила в себя всего 19.

Издание The Cosmic Circus ссылается на свои источники, говоря о том, что материнская компания наблюдает перенасыщенность Marvel. А это грозит плачевными последствиями: недовольство аудитории и снижение качества картин.

Инсайдер утверждает, что Marvel Studios уже начал пересматривать количество проектов пятой и шестой фаз, дабы избежать ухудшения качества сериалов и фильмов. В первую очередь это качается проектов на стадии препродакшена.

Отмечается, что данные преобразования скажутся на графике релизов, возможны и отмены проектов.