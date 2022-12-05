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2 часа назад

«Елки 9» возглавили прокат России и СНГ на выходных

Мир24иещё 2

Фильм «Елки 9» стал лидером кинопроката в России и СНГ за прошедшие выходные. Картина собрала 124 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

«Елки 9» возглавили прокат России и СНГ на выходных
Фото: Мир24Мир24

На втором месте – «Сердце Пармы», который ранее несколько недель подряд возглавлял российский кинопрокат, и на этой неделе уступил новогодней комедии. Он заработал 19,8 млн рублей.

Третье место занял казахстанский фильм «Келинджан». Комедия собрала 16,9 млн рублей. Четвертое – российский триллер «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым (16,4 млн рублей). Замыкает пятерку драма «Треугольник печали» (15,1 млн рублей).

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