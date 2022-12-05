«Елки 9» возглавили прокат России и СНГ на выходных

Фильм «Елки 9» стал лидером кинопроката в России и СНГ за прошедшие выходные. Картина собрала 124 млн рублей, сообщает РИА «Новости» .

На втором месте – «Сердце Пармы», который ранее несколько недель подряд возглавлял российский кинопрокат, и на этой неделе уступил новогодней комедии. Он заработал 19,8 млн рублей.