«Елки 9» возглавили прокат России и СНГ на выходных

Фильм «Елки 9» стал лидером кинопроката в России и СНГ за прошедшие выходные. Картина собрала 124 млн рублей, сообщает РИА «Новости».
На втором месте – «Сердце Пармы», который ранее несколько недель подряд возглавлял российский кинопрокат, и на этой неделе уступил новогодней комедии. Он заработал 19,8 млн рублей.
Третье место занял казахстанский фильм «Келинджан». Комедия собрала 16,9 млн рублей. Четвертое – российский триллер «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым (16,4 млн рублей). Замыкает пятерку драма «Треугольник печали» (15,1 млн рублей).