Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Комедийный боевик с Дэвидом Харбором «Жестокая ночь» успешно стартовал в прокате

Inc-News

За два дня показа эта малобюджетная картина собрала $11 миллионов.

Комедийный боевик «Жестокая ночь» успешно стартовал в прокате
Фото: Inc-NewsInc-News

Фильм «Жестокая ночь», как ожидается, заработает в эти выходные неплохие деньги. Накануне в день выхода в США он принёс прокатчикам $4,5 миллиона, а по итогам сегодняшнего дня цифра сборов достигла $11 миллионов. Для фильмов такого жанра с небольшим бюджетом – это очень хорошие показатели.

Праздничная комедия о старом добром Санта Клаусе (Харбор) содержит крутой сюжетный поворот, когда белобородый волшебник, оставляющий подарки под ёлкой, вступает на тропу войны и реванши и доказывает, что он вовсе не святой.

На авторитетном кинопортале Rotten Tomatoes картина получила 69% одобрения со стороны профессиональных критиков, тогда как симпатии простых зрителей достигли 90%.

Фильмы,Дэвид Харбор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители