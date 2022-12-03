Комедийный боевик «Жестокая ночь» успешно стартовал в прокате

За два дня показа эта малобюджетная картина собрала $11 миллионов.

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Фильм «Жестокая ночь», как ожидается, заработает в эти выходные неплохие деньги. Накануне в день выхода в США он принёс прокатчикам $4,5 миллиона, а по итогам сегодняшнего дня цифра сборов достигла $11 миллионов. Для фильмов такого жанра с небольшим бюджетом – это очень хорошие показатели.

Праздничная комедия о старом добром Санта Клаусе (Харбор) содержит крутой сюжетный поворот, когда белобородый волшебник, оставляющий подарки под ёлкой, вступает на тропу войны и реванши и доказывает, что он вовсе не святой.